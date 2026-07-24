Newsy Filmy "Resident Evil". Jedna ze scen mogła zakończyć się śmiercią aktora. Zach Cregger opowiada o pracy na planie
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"Resident Evil". Jedna ze scen mogła zakończyć się śmiercią aktora. Zach Cregger opowiada o pracy na planie

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Resident+Evil%22.+Jedna+ze+scen+mog%C5%82a+zako%C5%84czy%C4%87+si%C4%99+%C5%9Bmierci%C4%85+aktora.+Zach+Cregger+opowiada+o+pracy+na+planie-167723
&quot;Resident Evil&quot;. Jedna ze scen mogła zakończyć się śmiercią aktora. Zach Cregger opowiada o pracy na planie
W sieci pojawił się nowy zwiastun filmu "Resident Evil". Z kolei reżyser całości kontynuuje tournée promocyjne w mediach, gdzie opowiada o kulisach produkcji.

Jak kręcono niezwykle trudną scenę?



W jednym z wywiadów Zach Cregger opowiada o kręceniu sceny, w której bohater ucieka przed spadającymi z budynków zombie. Reżyser wspomina, że całość wymagała niezwykle precyzyjnej choreografii, ponieważ jeden błędny krok i grający główną rolę Austin Abrams mógłby zostać poważnie ranny, a nawet stracić życie.

Oto co mówi reżyser:

To tylko przez chwilę widać w zwiastunie, ale Abrams biegnie ulicą, a na dachach budynków po obu stronach są zombie, które kolejno skaczą na niego. Musieliśmy więc zaprojektować tę scenę tak, żeby po prostu biegł, a wokół niego z nieba spadały ciała i eksplodowały przy uderzeniu. Wiedziałem, że nie chcę robić tego za pomocą efektów VFX, bo miałem wrażenie, że po prostu będzie wyglądało jak komputerowe efekty specjalne. Pomyślałem więc: "Jak możemy to zrobić, żeby wszystkie te eksplozje były prawdziwe?".


Zdecydowano się na zrzucanie z podnośników ważący ponad 70 kg wypełnionych udającym krew płynem worków.

To mogło go zabić - mówi Cregger. -  Gdyby zrobił jeden krok w prawo, zginąłby. Ale to ujęcie znalazło się w filmie, więc, było warto. (…) To właśnie jest wspaniałe w robieniu filmów – masz w głowie scenę, masz niesamowity pomysł, a potem cała masa ludzi pomaga ci go urzeczywistnić i uwiecznić na ekranie. 

Bohaterem filmu jest Bryan - kurier medyczny, który ma dostarczyć przesyłkę do szpitala Raccoon City. Pech chce, że w mieście właśnie doszło do wydostania się śmiertelnie niebezpiecznego wirusa...

"Resident Evil" trafi do kin we wrześniu.

Nowy zwiastun filmu "Resident Evil"




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