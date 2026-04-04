"Resident Evil: Na drodze gniewu"? Pierwsze opinie o filmie Zacha Creggera

Po sukcesie "Zniknięć" Zach Cregger został zwerbowany przez Sony na stanowisko reżysera rebootu "Resident Evil". Studio zapłaciło mu 20 milionów dolarów i zapewniło pełną kontrolę artystyczną nad projektem. Strategia ta najwyraźniej się opłaciła. Getty Images © Savion Washington
Zach Cregger na premierze "Zniknięć"
Są pierwsze opinie o "Resident Evil" Zacha Creggera
Jak podaje blog World of Reel, reakcje po pierwszych pokazach testowych są bardzo pozytywne. Cregger
podobno nie zrobił typowej adaptacji gry wideo. Jego "Resident Evil
" określany jest jako zwięzły (metraż to 90 minut) i bezkompromisowy, a jedna z osób, które miały okazję zobaczyć film, stwierdziła, że dzieło Creggera
jest dla "Resident Evil" tym, czym "Na drodze gniewu
" jest dla "Mad Maksa
".
Główną rolę gra Austin Abrams
, z którym Cregger
współpracował już przy "Zniknięciach
". Wciela się on w kuriera Bryana. W trakcie epidemii śmiertelnego wirusa ma on przetransportować tajemniczą teczkę do szpitala w Racoon City. Postać ta została zbudowana na podobnej zasadzie jak grany przez niego James ze "Zniknięć
" – nieco ekscentryczny chłopak zmagający się z uzależnieniem, który niespodziewanie zostaje wciągnięty w serię dziwacznych wydarzeń. W "Resident Evil
" Bryan funkcjonuje jak awatar gracza – po prostu prowadzi widzów od jednej koszmarnej sceny do kolejnej.
Austin Abrams jako James w "Zniknięciach"
Dowiadujemy się też, że Cregger
postawił na dynamikę, do minimum ograniczając ekspozycję i rozwój postaci. Mamy dostać dużo scen akcji, dużo potworów i dużo brutalności (film z pewnością zostanie wprowadzony do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych z kategorią R). Dominują praktyczne efekty specjalne.
W jednym z ostatnich wywiadów Cregger
przyznał, że nie widział wcześniejszych adaptacji gry. Otwarcie powiedział też, że jego wersja nie będzie ściśle trzymać się fabuły oryginału (mamy dostać tylko kilka Easter eggów i rozpoznawalnych potworów), a jako swoją inspirację wymienił "Martwe zło 2
". Film zadebiutuje w kinach 18 września tego roku.
Zobacz zwiastun "Zniknięć"
"Zniknięcia
" trafiły na ekrany w sierpniu ubiegłego roku. Wcielająca się w ciotkę Gladys Amy Madigan
została nagrodzona Oscarem w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. Przypominamy zwiastun: