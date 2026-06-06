Newsy Gry "Resident Evil: Veronica" w 2027 roku! Zobacz pierwszy zwiastun
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"Resident Evil: Veronica" w 2027 roku! Zobacz pierwszy zwiastun

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Resident+Evil%3A+Veronica%22+w+2027+roku+Zobacz+pierwszy+zwiastun-166972
&quot;Resident Evil: Veronica&quot; w 2027 roku! Zobacz pierwszy zwiastun
Zapowiadany przez Capcom remake gry "Resident Evil Code: Veronica" stał się faktem. W czasie Summer Game Fest zaprezentowano pierwszy zwiastun.

Gotowi na "Resident Evil: Veronica"



Nowa gra nosi tytuł "Resident Evil: Veronica". Oryginał był sequelem i zarazem spin-offem "Resident Evil 2". Raccoon City został zniszczone. Główną bohaterką jest Claire Redfield, która próbuje odnaleźć brata Chrisa. Zostaje jednak pochwycona przez korporację Umbrella. Udaje jej się uciec i tak trafia na rodzeństwo Ashfordów, którzy posiadają nowy, groźby wirus o nazwie T-Veronica... 

Plotki na temat gry krążyły już od roku. Jednak nawet najwięksi fani chyba nie spodziewali się, że w grę zagrają już wkrótce. Capcom zapowiada bowiem premierę na przyszły rok.

Zwiastun gry "Resident Evil: Veronica"


Resident Evil Veronica  (2027)

 Resident Evil Veronica

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