"Resident Evil: Veronica" w 2027 roku! Zobacz pierwszy zwiastun

Zapowiadany przez Capcom remake gry "Resident Evil Code: Veronica" stał się faktem. W czasie Summer Game Fest zaprezentowano pierwszy zwiastun.
Gotowi na "Resident Evil: Veronica"
Nowa gra nosi tytuł "Resident Evil: Veronica". Oryginał był sequelem i zarazem spin-offem "Resident Evil 2". Raccoon City został zniszczone. Główną bohaterką jest Claire Redfield, która próbuje odnaleźć brata Chrisa. Zostaje jednak pochwycona przez korporację Umbrella. Udaje jej się uciec i tak trafia na rodzeństwo Ashfordów, którzy posiadają nowy, groźby wirus o nazwie T-Veronica...
Plotki na temat gry krążyły już od roku. Jednak nawet najwięksi fani chyba nie spodziewali się, że w grę zagrają już wkrótce. Capcom zapowiada bowiem premierę na przyszły rok.