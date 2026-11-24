W styczniu na antenie TVP zadebiutuje serial "Resort" w reżyserii Kingi Dębskiej ("Moje córki krowy", "Gra z cieniem"). To pięcioodcinkowa, dynamiczna opowieść political fiction, która zabiera widzów za kulisy świata, gdzie władza i prywatne interesy tworzą niebezpieczną mieszankę. W głównych rolach występują: Borys Szyc, Weronika Książkiewicz, Agnieszka Warchulska, Joanna Kurowska, Ilona Ostrowska, Grzegorz Małecki, Jan Englert, Andrzej Kłak, Michał Pawlik, Karolina Rzepa, Cezary Kosiński i Nel Kaczmarek.
"Resort": zakulisowe układy, niebezpieczne ambicje i bezwzględna walka o wpływy
Gdy dociekliwa dziennikarka Renata Leska (Agnieszka Warchulska
) zaczyna przyglądać się działalności Funduszu Polska, instytucji dysponującej ogromnymi środkami publicznymi, szybko odkrywa, że deklarowane cele nie zawsze idą w parze z rzeczywistością. Pieniądze, które miały trafiać do potrzebujących, stają się narzędziem politycznych wpływów i budowania partyjnego zaplecza. Im więcej dowodów na nieprawidłowości zdobywa dziennikarka, tym większa presja spada na osoby stojące za Funduszem. Wicepremier Piotr Bratek (Borys Szyc
) i jego współpracownicy próbują za wszelką cenę powstrzymać śledztwo. W tle rozgrywają się osobiste intrygi, rodzinne tajemnice i niebezpieczne układy, pokazujące, jak cienka potrafi być granica między życiem publicznym a prywatnym.
"Resort
" to opowieść o świecie, w którym polityczne ambicje, wielkie pieniądze i ciągłe sekrety nieustannie wpływają na losy bohaterów. Zaskakujące zwroty akcji, nieoczywiste sojusze i zmieniający się układ sił sprawiają, że stawka kolejnych rozgrywek stale rośnie. Twórcy wykorzystują konwencję thrillera politycznego, kreując fikcyjną opowieść o mechanizmach władzy, zakulisowych intrygach i bezwzględnej walce o wpływy.
Scenariusz napisali Kinga Dębska
oraz Waldemar Kumór. Za produkcję odpowiada Agencja Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej.