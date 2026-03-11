"Rick i Morty" wracają z 9 sezonem. Znamy datę. To będą najlepsze odcinki?

Fani mogą zacierać ręce – "Rick i Morty" wracają z nowym sezonem. Dziewiąta odsłona jednej z najpopularniejszych animowanych komedii ostatnich lat zadebiutuje 24 maja na antenie Adult Swim. Twórcy nie kryją entuzjazmu i zapowiadają, że to mogą być jedne z najlepszych odcinków w historii serialu.
Pokazano też pierwsze zdjęcia.
"Rick i Morty" – sezon 9 będzie najlepszy?
Michael Ouweleen, prezes Adult Swim, zapewnia, że ekipa stojąca za produkcją wciąż podkręca tempo. Jak mówi, z sezonu na sezon twórcy pakują w kolejne epizody "absurdalne ilości talentu i pomysłów". W jego opinii już od pierwszych scen widzowie dostaną to, za co pokochali serię: szalone koncepcje science fiction i świetnie napisane postacie. Wiem, że to część mojej pracy mówić, że ten serial wciąż przebija sam siebie, ale akurat w tym przypadku to po prostu prawda
– mówi Ouweleen. Trochę przerażające jest to, co ta ekipa robi z sezonu na sezon: wlewa w te odcinki absurdalne ilości talentu i błyskotliwości. Już od pierwszej sceny zobaczycie szalone pomysły wysokiego kalibru i jedne z najlepiej napisanych postaci w historii serialu. Tak, wiem – to moja rola, żeby tak mówić. Ale naprawdę tak jest.
"Rick i Morty" – sezon 9. Pierwsze zdjęcia
Równie żartobliwie brzmi oficjalny opis nadchodzącego sezonu. "Rick i Morty" wracają, kochani! Dziewiąty sezon to same petardy. Żadnej papki z AI – tylko organiczna papka zrobiona przez prawdziwych ludzi z prawdziwymi ludzkimi cechami, jak włosy na plecach czy cysty. Oglądajcie, bo inaczej okaże się, że zaniedbaliśmy nasze rodziny zupełnie za darmo
– czytamy w zapowiedzi.
Deklaracje o "powrocie do formy" pojawiają się nieprzypadkowo. Część fanów narzekała, że ósmy sezon nie dorównał wcześniejszym odsłonom. Showrunner i producent wykonawczy Scott Marder
przekonywał jednak niedawno w sesji AMA na Reddicie, że serial wciąż ma mnóstwo paliwa w baku. Pomysły na odcinki wciąż płyną szerokim strumieniem, a Rick nadal ma w sobie sporo złośliwości
– zapewniał.
Przez lata "Rick i Morty
" kilkukrotnie był najchętniej oglądaną komedią w amerykańskiej telewizji kablowej i zdobył dwie nagrody Emmy dla najlepszego programu animowanego.
"Rick i Morty" – zobacz zwiastun sezonu 8.