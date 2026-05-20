Stało się! "Ricky i Morty" dostaje film pełnometrażowy

Dan Harmon, współtwórca serialu "Rick i Morty", przebąkiwał o możliwości realizacji filmu pełnometrażowego już w 2023 roku. Teraz jego marzenie staje się rzeczywistością. Warner Bros. zgadza się na jego nakręcenie.

Niestety, na razie niewiele wiemy o filmowej wersji "Ricka i Morty'ego". Szczegóły fabuły są bowiem trzymane w tajemnicy. A sam projekt jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju.


Wiemy jednak, że odpowiadać za niego będzie Dan Harmon, współtwórca serialu. Film ma być animacją. Wiemy też, kto całość wyreżyseruje. To związany z serialem od 2019 roku Jacob Hair.

Przez lata "Rick i Morty" kilkukrotnie był najchętniej oglądaną komedią w amerykańskiej telewizji kablowej i zdobył dwie nagrody Emmy dla najlepszego programu animowanego.

Wiadomość o filmie pojawia się w momencie, kiedy na antenie Adult Swim zadebiutował 9. sezon serialu. Warto przy tym wspomnieć, że "Rick i Morty" ma już zapewnioną realizację sezonów 10-12.

