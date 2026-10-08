"Roadmap to Happiness": Josh Brolin i Emilia Clarke będą szukali szczęścia

Emilia Clarke ("Gra o tron") i Josh Brolin ("Zniknięcia") to kolejne gwiazdy serialu dokumentalnego "Roadmap to Happiness". W obsadzie są już Jason Momoa, Shailene Woodley, Elijah Wood i Alec Baldwin.
O czym opowie "Roadmap to Happiness"?
W ramach programu podcaster i prezenter Darin Olien
("Podróże z Zakiem Efronem
") będzie podróżował po świecie w towarzystwie różnych aktorów szukając najszczęśliwszych ludzi na Ziemi. Serial spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czym jest szczęście w różnych kulturach. Emilia Clarke
wystąpi w odcinku rozgrywającym się w Portugalii, gdzie rzekomo żyją jedne z najszczęśliwszych dzieci na świecie. Josh Brolin
z kolei odwiedzi Finlandię, kraj regularnie plasujący się na szczycie rankingów szczęścia – ten odcinek będzie finałem sezonu. Spędzamy tyle czasu goniąc za sukcesem, odpowiedziami i czymś nowym, a tymczasem szczęście jest zwykle czymś subtelniejszym. Udział w tej podróży do Finlandii przypomniał mi, że kontakt, prostota i obecność mogą być najsilniejszymi rzeczami, jakie mamy. Jestem dumny, mogąc być częścią projektu, który zadaje ważne pytania
, skomentował Brolin
.
Reżyseruje Cary Floyd. Projekt ma zadebiutować 20 marca 2027 w Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Na razie zaplanowano limitowaną dystrybucję VOD. Trwają rozmowy z platformami i stacjami zainteresowanymi emisją. Brolina
już niedługo zobaczymy w filmie "Upadek wieloryba
".
"Upadek wieloryba" – zwiastun
Po śmierci ojca Jay Gardiner nurkuje u wybrzeży Kalifornii, próbując odnaleźć jego szczątki. Gdy niespodziewanie zostaje połknięty przez ogromnego kaszalota, jego misja zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie. Uwięziony we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, Jay musi wykorzystać wszystko, czego nauczył go ojciec, by zachować zimną krew, przetrwać i znaleźć sposób, by się uwolnić.