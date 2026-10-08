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"Roadmap to Happiness": Josh Brolin i Emilia Clarke będą szukali szczęścia

Deadline / autor: /
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&quot;Roadmap to Happiness&quot;: Josh Brolin i Emilia Clarke będą szukali szczęścia
źródło: Forum
autor: Joanne Davidson
Emilia Clarke ("Gra o tron") i Josh Brolin ("Zniknięcia") to kolejne gwiazdy serialu dokumentalnego "Roadmap to Happiness". W obsadzie są już Jason Momoa, Shailene Woodley, Elijah Wood i Alec Baldwin.
  

O czym opowie "Roadmap to Happiness"?




W ramach programu podcaster i prezenter Darin Olien ("Podróże z Zakiem Efronem") będzie podróżował po świecie w towarzystwie różnych aktorów szukając najszczęśliwszych ludzi na Ziemi. Serial spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czym jest szczęście w różnych kulturach.
       
Emilia Clarke wystąpi w odcinku rozgrywającym się w Portugalii, gdzie rzekomo żyją jedne z najszczęśliwszych dzieci na świecie. Josh Brolin z kolei odwiedzi Finlandię, kraj regularnie plasujący się na szczycie rankingów szczęścia – ten odcinek będzie finałem sezonu.

Spędzamy tyle czasu goniąc za sukcesem, odpowiedziami i czymś nowym, a tymczasem szczęście jest zwykle czymś subtelniejszym. Udział w tej podróży do Finlandii przypomniał mi, że kontakt, prostota i obecność mogą być najsilniejszymi rzeczami, jakie mamy. Jestem dumny, mogąc być częścią projektu, który zadaje ważne pytania, skomentował Brolin.

Reżyseruje Cary Floyd. Projekt ma zadebiutować 20 marca 2027 w Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Na razie zaplanowano limitowaną dystrybucję VOD. Trwają rozmowy z platformami i stacjami zainteresowanymi emisją.

Brolina już niedługo zobaczymy w filmie "Upadek wieloryba".

"Upadek wieloryba" – zwiastun




Po śmierci ojca Jay Gardiner nurkuje u wybrzeży Kalifornii, próbując odnaleźć jego szczątki. Gdy niespodziewanie zostaje połknięty przez ogromnego kaszalota, jego misja zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie. Uwięziony we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, Jay musi wykorzystać wszystko, czego nauczył go ojciec, by zachować zimną krew, przetrwać i znaleźć sposób, by się uwolnić.

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