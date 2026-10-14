"RoboCop": Twórca oryginału zaangażowany w prace nad serialem

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, trwają prace nad serialowym remakiem "RoboCopa". Fanów z pewnością ucieszy wiadomość, że w projekt zaangażował się twórca oryginału z 1987 roku.
Paul Verhoeven na pokładzie serialowego "RoboCopa"James Wan
ogłosił, że w prace nad przygotowywanym dla Prime Video serialem inspirowanym "RoboCopem
" jest zaangażowany Paul Verhoeven
(na zdjęciu niżej). Informacja została ogłoszona podczas BlumFest – panelu poświęconego projektom studia Blumhouse, który odbył się podczas nowojorskiego Comic-Conu. Wan
nie ujawnił, jaką rolę przy produkcji pełni dokładnie twórca oryginału.
Verhoeven Getty Images © Lionel Hahn
nie był zaangażowany w żaden z dotychczasowych sequeli ("RoboCopa 2
" z 1990 roku wyreżyserował Irvin Kershner
, a trzecią część, która trafiła na ekrany trzy lata później – Fred Dekker
) ani remake'ów (m.in. film w reżyserii José Padilhi
z Joelem Kinnamanem
w roli głównej). W nowej wersji główna rola przypadła Danowi Stevensowi
.
Skąd znamy Paula Verhoevena?Paul Verhoeven
to urodzony w Holandii reżyser. Największą sławę przyniosły mu filmy, które realizował w Stanach Zjednoczonych: thrillery sci-fi "RoboCop
" i "Pamięć absolutna
" oraz thriller erotyczny "Nagi instynkt
". W jego filmografii zajdziemy też takie tytuły jak "Tureckie owoce
", "Showgirls
", "Żołnierze kosmosu
", "Czarna księga
" czy "Elle
". Aktualnie jego filmografię zamyka kontrowersyjna "Benedetta
", która zadebiutowała na festiwalu w Cannes w 2021 roku.
"RoboCopa" w programie Na skróty
"RoboCop
" trafił na ekrany w 1987 roku. W Aleksa Murphy'ego
– policjanta, który ginie na służbie, a następnie za pomocą nowoczesnej technologii zostaje przywrócony do "życia" – wcielił się Peter Weller
. Partnerowali mu m.in. Nancy Allen
, Miguel Ferrer
i Kurtwood Smith
. Przypominamy poświęcony filmowi odcinek programu Na skróty: