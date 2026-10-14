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"RoboCop": Twórca oryginału zaangażowany w prace nad serialem

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22RoboCop%22%3A+James+Wan+powierdza%3A+Paul+Verhoeven+pracuje+przy+serialu+Prime+Video-169105
&quot;RoboCop&quot;: Twórca oryginału zaangażowany w prace nad serialem
źródło: materialy promocyjne
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, trwają prace nad serialowym remakiem "RoboCopa". Fanów z pewnością ucieszy wiadomość, że w projekt zaangażował się twórca oryginału z 1987 roku.

Paul Verhoeven na pokładzie serialowego "RoboCopa"


James Wan ogłosił, że w prace nad przygotowywanym dla Prime Video serialem inspirowanym "RoboCopem" jest zaangażowany Paul Verhoeven (na zdjęciu niżej). Informacja została ogłoszona podczas BlumFest – panelu poświęconego projektom studia Blumhouse, który odbył się podczas nowojorskiego Comic-Conu. Wan nie ujawnił, jaką rolę przy produkcji pełni dokładnie twórca oryginału.

GettyImages-1327965479.jpg Getty Images © Lionel Hahn

Verhoeven nie był zaangażowany w żaden z dotychczasowych sequeli ("RoboCopa 2" z 1990 roku wyreżyserował Irvin Kershner, a trzecią część, która trafiła na ekrany trzy lata później – Fred Dekker) ani remake'ów (m.in. film w reżyserii José Padilhi z Joelem Kinnamanem w roli głównej). W nowej wersji główna rola przypadła Danowi Stevensowi

Skąd znamy Paula Verhoevena?


Paul Verhoeven to urodzony w Holandii reżyser. Największą sławę przyniosły mu filmy, które realizował w Stanach Zjednoczonych: thrillery sci-fi "RoboCop" i "Pamięć absolutna" oraz thriller erotyczny "Nagi instynkt". W jego filmografii zajdziemy też takie tytuły jak "Tureckie owoce", "Showgirls", "Żołnierze kosmosu", "Czarna księga" czy "Elle". Aktualnie jego filmografię zamyka kontrowersyjna "Benedetta", która zadebiutowała na festiwalu w Cannes w 2021 roku. 

"RoboCopa" w programie Na skróty


"RoboCop" trafił na ekrany w 1987 roku. W Aleksa Murphy'ego – policjanta, który ginie na służbie, a następnie za pomocą nowoczesnej technologii zostaje przywrócony do "życia" – wcielił się Peter Weller. Partnerowali mu m.in. Nancy Allen, Miguel Ferrer i Kurtwood Smith. Przypominamy poświęcony filmowi odcinek programu Na skróty: 


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