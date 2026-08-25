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Dan Stevens nowym "RoboCopem"! Amazon podjął decyzję

Deadline / autor: /
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Dan Stevens nowym &quot;RoboCopem&quot;! Amazon podjął decyzję
źródło: Getty Images
autor: Kristina Bumphrey
"RoboCop" zyskał właśnie nową twarz. W serialowym remake'u Amazon Prime zbroję policjanta przyszłości przywdzieje Dan Stevens. Gwiazda dreszczowca "Gość" zostaje potwierdzona w głównej roli miesiąc po tym, gdy produkcja otrzymała zielone światło od wytwórni.

Nowy "RoboCop" – co wiemy?



Dosyć lakoniczny oficjalny opis serialu nie wykazuje zbytnich rozbieżności względem fabuły oryginału. Czytamy w nim, że w świecie serialowego "RoboCopa" gigantyczny koncern technologiczny przekonuje władze miasta do włączenia potężnego robota do jednostki lokalnych sił policyjnych. Robotem tym jest poległy na służbie stróż prawa Alex Murphy z wszczepioną świadomością superpolicjanta. 



W tej roli, odegranej niegdyś przez Petera Wellera, zobaczymy Dana Stevensa. Po magnetycznej kreacji w "Gościu" z 2014 roku mogliście widzieć go również w serialach "Legion", "Downton Abbey" czy "Dzień zero".

Nowy "Robocop" będzie miał osiem odcinków. Showrunnerem serialu jest Peter Ocko ("Lodge 49"), a wśród producentów wykonawczych znaleźli się James Wan, Michael Clear i Rob Hackett

Od zawsze byłem wielkim fanem "RoboCopa", więc móc przenieść ten świat do telewizji to spełnienie marzenia, skomentował James Wan. To, co stworzył Paul Verhoeven w 1987 roku, o dekady wyprzedziło swój czas. Pytania dotyczące technologii, tożsamości i tego, komu właściwie służą korporacje, stały się tylko bardziej palące.

Amazon zapewnia, że produkcja bierze sobie za cel oddanie hołdu oryginalnej wizji Paula Verhoevena, przy jednoczesnej ambicji budowy czegoś świeżego i aktualnego. 

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