Dan Stevens nowym "RoboCopem"! Amazon podjął decyzję

"RoboCop" zyskał właśnie nową twarz. W serialowym remake'u Amazon Prime zbroję policjanta przyszłości przywdzieje Dan Stevens. Gwiazda dreszczowca "Gość" zostaje potwierdzona w głównej roli miesiąc po tym, gdy produkcja otrzymała zielone światło od wytwórni.
Nowy "RoboCop" – co wiemy?
Dosyć lakoniczny oficjalny opis serialu nie wykazuje zbytnich rozbieżności względem fabuły oryginału. Czytamy w nim, że w świecie serialowego "RoboCopa
" gigantyczny koncern technologiczny przekonuje władze miasta do włączenia potężnego robota do jednostki lokalnych sił policyjnych. Robotem tym jest poległy na służbie stróż prawa Alex Murphy z wszczepioną świadomością superpolicjanta.
W tej roli, odegranej niegdyś przez Petera Wellera
, zobaczymy Dana Stevensa
. Po magnetycznej kreacji w "Gościu
" z 2014 roku mogliście widzieć go również w serialach "Legion
", "Downton Abbey
" czy "Dzień zero
".
Nowy "Robocop"
będzie miał osiem odcinków. Showrunnerem serialu jest Peter Ocko
("Lodge 49
"), a wśród producentów wykonawczych znaleźli się James Wan
, Michael Clear
i Rob Hackett
. Od zawsze byłem wielkim fanem "RoboCopa", więc móc przenieść ten świat do telewizji to spełnienie marzenia
, skomentował James Wan
. To, co stworzył Paul Verhoeven w 1987 roku, o dekady wyprzedziło swój czas. Pytania dotyczące technologii, tożsamości i tego, komu właściwie służą korporacje, stały się tylko bardziej palące.
Amazon zapewnia, że produkcja bierze sobie za cel oddanie hołdu oryginalnej wizji Paula Verhoevena
, przy jednoczesnej ambicji budowy czegoś świeżego i aktualnego.