Serialowy "RoboCop" z nowym bohaterem? James Wan ma wyreżyserować część odcinków

W sieci pojawiły się nowe doniesienia dotyczące serialowego "RoboCopa", za którym stoi Amazon. Według informacji serwisu World of Reel, James Wan ("Obecność") ma nie tylko pełnić funkcję producenta wykonawczego, lecz także wyreżyserować część kluczowych odcinków.
O kim opowie serial?
Źródło podaje, że zdjęcia do serialu mają rozpocząć się w styczniu 2027 roku w Vancouver i potrwać około sześciu miesięcy. Najciekawszą informacją jest jednak rzekomy główny bohater produkcji.
Zamiast ponownie skupiać się na losach Alexa Murphy'ego
, znanego z kultowego filmu "RoboCop
" w reżyserii Paula Verhoevena
, serial ma przedstawić nową postać - Marca Kyle'a. Według przecieków bohater rozpocznie historię jako żołnierz, a nie policjant. Po śmierci na polu walki zostanie przekształcony w cyborga i rozpocznie nowe życie pod opieką Murphy'ego
.
Za scenariusz ma odpowiadać Peter Ocko
, twórca związany wcześniej m.in. z serialami "Lodge 49
" oraz "Gdzie pachną stokrotki
". Będzie on też pełnić funkcję showrunnera.
Na razie Amazon i MGM nie potwierdziły tych informacji oficjalnie.
"RoboCop" - zwiastun filmu z 1987 roku