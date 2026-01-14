Kontrowersyjny hit literatury young adult w drodze na ekran. Czekacie?

PISF udostępnił aktualizację rejestru wsparcia finansowego na 2026 rok. Wśród projektów znajdujących się na liście rezerwowej znajduje się m.in. film fabularny "Rodzina Monet" – adaptacja kontrowersyjnego (i bardzo popularnego) cyklu książek Weroniki Anny Marczak.
"Rodzina Monet" w drodze na ekran
Weronika Anna Marczak, jak wiele autorek literatury young adult, początkowo publikowała na Wattpadzie, gdzie jej twórczość cieszyła się ogromną popularnością. Pierwsza część "Rodziny Monet" – "Skarb" – od 2019 roku do lutego 2023 roku zyskał 4,8 miliona wyświetleń. W 2022 roku książka ukazała się nakładem You&YA, czyli imprintu wydawnictwa Muza. W oficjalnym opisie czytamy: Hailie Monet ma niespełna piętnaście lat, gdy w wypadku samochodowym traci dwie najukochańsze osoby: mamę i babcię. Ze skromnego, ale pełnego miłości i ciepła domu trafia do luksusowej willi w Pensylwanii zamieszkanej przez pięciu władczych i zdystansowanych mężczyzn. Oni raczej chłodno przyjmują nastolatkę.
Will, Vincent, Dylan, Shane i Tony to starsi bracia Hailie, o których istnieniu dziewczyna nie miała pojęcia. Tęsknota za ukochaną mamą, zagubienie w obcej rzeczywistości i brak zrozumienia ze strony rodzeństwa są trudne do udźwignięcia. I choć w nowym domu jest wszystko, o czym może marzyć nastolatka, prywatne liceum jest najlepsze w stanie, a stylowy mundurek i drogie ubrania leżą idealnie, Hailie czuje się bardzo samotna. Jakby tego było mało, z każdym dniem odkrywa, że życie jej braci pełne jest mrocznych sekretów, których będą strzec, zwłaszcza przed swoją młodszą siostrzyczką.
"Rodzina Monet" budzi kontrowersje m.in. ze względu na romantyzowanie przemocy i toksycznych relacji czy seksualizację bohaterów. Cykl składa się z siedmiu części. Ostatnia książka, "Rodzina Monet. Diament. Część 2" trafiła na księgarskie półki w marcu 2024 roku. Nad adaptacją pracuje studio Icon Movie. Obowiązki producentów mają pełnić Ewa Latkowska i Tomasz Wardyn.
