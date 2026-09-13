Newsy Sarah Jessica Parker i Rachel McAdams wracają do "Rodzinnego domu wariatów"
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Sarah Jessica Parker i Rachel McAdams wracają do "Rodzinnego domu wariatów"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Rodzinny+dom+wariat%C3%B3w%22%3A+Parker+i+McAdams+wracaj%C4%85+do+swoich+r%C3%B3l.+Co+wiemy+o+fabule-168579
Sarah Jessica Parker i Rachel McAdams wracają do &quot;Rodzinnego domu wariatów&quot;
źródło: Getty Images
autor: Jeff Spicer
Jakiś czas temu Thomas Bezucha ogłosił, że wracamy do "Rodzinnego domu wariatów". Teraz dowiedzieliśmy się, że sequel filmu z 2005 roku będzie nosił tytuł "The Families Stone". Kto z oryginalnej obsady powróci?

Co się wydarzy w "Rodzinnym domu wariatów 2"?


Do swoich ról w "The Families Stones" powrócą Rachel McAdams (jako Amy Stone) i Sarah Jessica Parker (jako Meredith Morton). Towarzyszyć im będą również znani z pierwszej części Claire Danes (jako Julie Morton), Dermot Mulroney (jako Everett Stone), Craig T. Nelson (jako Kelly Stone), Luke Wilson (jako Ben Stone), Tyrone Giordano (jako Thad Stone), Elizabeth Reaser (jako Susannah Stone), Paul Schneider (jako Brad Stevenson) oraz Brian White (jako Patrick Thomas).

Sarah Jessica Parker, Dermot Mulroney, Craig T. Nelson, Diane Keaton i Rachel McAdams w filmie "Rodzinny do wariatów"

Z udostępnionego przez studio Searchlight opisu dowiadujemy się, że akcja będzie się toczyć 20 lat po śmierci matki bohaterów (w oryginale granej przez zmarłą w 2025 roku Diane Keaton). Rodzina tradycyjnie spotyka się w Boże Narodzenie, ale tym razem to ojciec ma dla nich niespodziankę: przedstawia im swoją nową partnerkę. Aktualnie nie wiadomo, komu przypadła ta rola.

Zobacz zwiastun "Rodzinnego domu wariatów"


Wyreżyserowany przez Thomasa Bezuchę "Rodzinny dom wariatów" trafił na ekrany w 2005 roku. Była to historia rodziny, w której podczas Bożego Narodzenia dochodzi do konfliktu. Jego zarzewiem jest pojawienie się nowej narzeczonej najstarszego syna. Przypominamy zwiastun:


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Zobacz wszystkie artykuły

Rodzinny dom wariatów  (2005)

 Rodzinny dom wariatów

The Family Stone: Behind the Scenes  (2006)

 The Family Stone: Behind the Scenes

The Family Stone: Q&A Session with the Cast  (2006)

 The Family Stone: Q&A Session with the Cast

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