"Rolling Loud. Film": pokazy przedpremierowe w Cinema City Poland już we wtorek 29 września

Cinema City Poland zaprasza przedpremierowo, w ramach Unlimited, na szaloną komedię "Rolling Loud. Film", z Owenem Wilsonem i komikiem Mattem Rife'em w rolach głównych. Towarzyszą im gwiazdy sceny hiphopowej, wśród nich Travis Scott, Sexyy Red, Ty Dolla $ign i Ski Mask the Slump God.
Pokazy przedpremierowe odbędą się we wtorek 29 września, o godzinie 19.30. Bilety są już dostępne.
"Rolling Loud. Film" – zobacz zwiastun
Lista kin, w których można obejrzeć przedpremierowo "Rolling Loud. Film"
Warszawa Arkadia
Warszawa Mokotów
Warszawa Promenada
Warszawa Białołęka
Kraków Bonarka
Kraków Kazimierz
Poznań Plaza
Katowice Silesia
Częstochowa Wolność
Toruń Czerwona Droga
Lublin Plaza
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bytom
Gliwice
Łódź Manufaktura
Ruda Śląska
Rybnik
Sosnowiec
Wałbrzych
Wroclavia
Zielona Góra
Starogard
Elbląg
Cieszyn
Biała Podlaska
"Rolling Loud. Film" – fabuła
Co może pójść nie tak, gdy ojciec łamie wszelkie zasady i przemyca trzynastoletniego syna na największy hip-hopowy festiwal świata? Odpowiedź: absolutnie wszystko. To będzie dzień, którego żaden z nich nigdy nie zapomni.
„Rolling Loud. Film
” to szalona komedia z Owenem Wilsonem
, nakręcona podczas słynnego festiwalu Rolling Loud. Na ekranie pojawiają się prawdziwe gwiazdy współczesnego rapu, wśród nich Sexyy Red
, Travis Scott
oraz Ski Mask the Slump God
, a także znany ze sceny komediowej, genialny Matt Rife
. "Rolling Loud. Film" w kinach od 2 października!
Informacja sponsorowana