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"Rolling Loud. Film" już w kinach! Owen Wilson i gwiazdy hip-hopu: co może pójść nie tak? Zobacz fragment filmu

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&quot;Rolling Loud. Film&quot; już w kinach! Owen Wilson i gwiazdy hip-hopu: co może pójść nie tak? Zobacz fragment filmu
Od dziś w kinach "Rolling Loud. Film", nakręcony podczas prawdziwego, wielkiego, hip-hopowego festiwalu, z prawdziwymi artystami i prawdziwą publicznością. Na dodatek historia, która zainspirowała twórców filmu, również jest prawdziwa.

Zobacz fragment filmu "Rolling Loud. Film"



 
Co może pójść nie tak, gdy ojciec łamie wszelkie zasady i przemyca trzynastoletniego syna na największy hip-hopowy festiwal świata? Odpowiedź: absolutnie wszystko. To będzie dzień, którego żaden z nich nigdy nie zapomni.

"Rolling Loud. Film" to szalona komedia z Owenem Wilsonem, nakręcona podczas słynnego festiwalu Rolling Loud. Na ekranie pojawiają się prawdziwe gwiazdy współczesnego rapu, wśród nich Sexyy Red, Travis Scott oraz Ski Mask the Slump God, a także znany ze sceny komediowej, genialny Matt Rife.
 
"Rolling Loud. Film" już w kinach!
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