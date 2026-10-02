"Rolling Loud. Film" już w kinach! Owen Wilson i gwiazdy hip-hopu: co może pójść nie tak? Zobacz fragment filmu

Od dziś w kinach "Rolling Loud. Film", nakręcony podczas prawdziwego, wielkiego, hip-hopowego festiwalu, z prawdziwymi artystami i prawdziwą publicznością. Na dodatek historia, która zainspirowała twórców filmu, również jest prawdziwa.
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Co może pójść nie tak, gdy ojciec łamie wszelkie zasady i przemyca trzynastoletniego syna na największy hip-hopowy festiwal świata? Odpowiedź: absolutnie wszystko. To będzie dzień, którego żaden z nich nigdy nie zapomni.
"Rolling Loud. Film
" to szalona komedia z Owenem Wilsonem, nakręcona podczas słynnego festiwalu Rolling Loud. Na ekranie pojawiają się prawdziwe gwiazdy współczesnego rapu, wśród nich Sexyy Red, Travis Scott oraz Ski Mask the Slump God, a także znany ze sceny komediowej, genialny Matt Rife. "Rolling Loud. Film" już w kinach!
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