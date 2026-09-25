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"Rolling Loud. Film" z Owenem Wilsonem i Travisem Scottem w kinach od 2 października! Koncertowa wersja "Kac Vegas"?

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&quot;Rolling Loud. Film&quot; z Owenem Wilsonem i Travisem Scottem w kinach od 2 października! Koncertowa wersja &quot;Kac Vegas&quot;?
źródło: Materiały prasowe
"Rolling Loud. Film", komedia nakręcona podczas największego hiphopowego festiwalu świata, w kinach pojawi się już 2 października i należy spodziewać się absolutnie szalonej jazdy. To rodzaj koncertowej wersji "Kac Vegas", gdzie zdarzyć się może dosłownie wszystko. W rolę Hanka, który zabiera swego trzynastoletniego syna Ziona na imprezę stanowczo nieprzeznaczoną dla nieletnich, wciela się Owen Wilson. Partnerują mu komik Matt Rife jako nieobliczalny Terry i Christine Ko jako ekscentryczna wolontariuszka Linda. Trzeba być także przygotowanym na nieokiełznaną energię takich wykonawców jak Sexyy Red, Ty Dolla $ign i Ski Mask the Slump God.

Wilson to aktor z hollywoodzkiej pierwszej ligi, który nieraz mierzył się z niemałymi wyzwaniami. Tym razem każda kolejna decyzja jego bohatera okazuje się gorsza od poprzedniej, a łatwego wyjścia z powikłanej sytuacji nie ma.

Rife, młody komediowy talent, którego kariera nabrała zawrotnego tempa w 2023 roku, gromadzi miliony obserwujących na swych kontach w mediach społecznościowych i przyciąga nieprzebrane tłumy podczas występów na żywo. Wsławił się między innymi tym, że z racji ogromnego zainteresowania doprowadził do przeciążenia strony Ticketmaster.


Jednym z producentów filmu jest Travis Scott, raper, wokalista, autor tekstów i producent muzyczny, którego cztery utwory dotarły na szczyt listy przebojów Billboard Hot 100. Scott gra również w filmie. To podczas jego koncertu na Rolling Loud Miami na scenę nieoczekiwanie trafia Hank. – Wejście na scenę było przerażające. Rozmawiałem wcześniej z człowiekiem, który pełnił u Travisa rolę hypemana. Chciałem się upewnić, że nie oczekuje ode mnie tańca, bo nie jestem tancerzem – wspominał Owen Wilson w rozmowie z Zanem Lowem (Apple Music). – Odwróciłem się i zobaczyłem, że Travis Scott idzie w moją stronę. I nagle już tam byłem – to było doświadczenie poza ciałem. Sam nie wiem, po prostu… adrenalina.

Co może pójść nie tak, gdy ojciec łamie wszelkie zasady i przemyca trzynastoletniego syna na największy hip-hopowy festiwal świata? Odpowiedź: absolutnie wszystko. To będzie dzień, którego żaden z nich nigdy nie zapomni.

"Rolling Loud. Film" to szalona komedia z Owenem Wilsonem, nakręcona podczas słynnego festiwalu Rolling Loud. Na ekranie pojawiają się prawdziwe gwiazdy współczesnego rapu, wśród nich Sexyy Red, Travis Scott oraz Ski Mask the Slump God, a także znany ze sceny komediowej, genialny Matt Rife.

"Rolling Loud. Film" w kinach od 2 października!

Zwiastun filmu "Rolling Loud. Film"




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Rolling Loud. Film  (2026)

 Rolling Loud. Film

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