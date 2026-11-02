"Romeo + Juliet" ma dziś 30 lat. Kultowy film Baza Luhrmanna będzie można zobaczyć z muzyką na żywo

30 lat temu, 1 listopada 1996 roku, do amerykańskich kin trafił "Romeo + Juliet" Baza Luhrmanna. Leonardo DiCaprio w hawajskiej koszuli, Claire Danes ze skrzydłami anioła, neonowe Verona Beach i soundtrack z utworami Radiohead, Garbage czy The Cardigans - ta ekranizacja Szekspira stała się jednym z najbardziej charakterystycznych filmów lat 90. Trzy dekady później jej rocznicę będzie można świętować w wyjątkowy sposób. 5 listopada 2027 roku w PreZero Arenie Gliwice odbędzie się "William Shakespeare’s Romeo + Juliet Film in Concert" - pełna projekcja filmu z muzyką wykonywaną na żywo, w synchronizacji z obrazem.
Szekspir w czasach MTV
W 1996 roku Baz Luhrmann
zrobił coś, co na papierze mogło wydawać się ryzykownym eksperymentem. Zachował oryginalny język Szekspira, ale wyrwał jego bohaterów z renesansowej Werony i umieścił w świecie telewizji, samochodów, neonów, broni palnej i wszechobecnej religijnej symboliki.
W Verona Beach rody Montekich i Kapuletów przypominają rywalizujące gangi, pojedynki rozgrywają się na ulicach, a informacje o kolejnych tragediach przekazują telewizyjni reporterzy. Bohaterowie mówią wierszem, choć wszystko wokół nich wygląda jak rzeczywistość wyjęta z teledysku lat 90. Luhrmann
nie próbował uczynić Szekspira bardziej realistycznym. Przeciwnie - jeszcze mocniej podkręcił teatralność tej historii. Kamera niemal nie zwalnia, kolory są intensywne, montaż gwałtowny, a emocje bohaterów nie znają półśrodków.
W samym środku tego chaosu znalazła się jednak zaskakująco delikatna opowieść o pierwszej miłości. Leonardo DiCaprio
, mający wówczas 21 lat, był już rozpoznawalnym młodym aktorem, ale dopiero stał u progu globalnej sławy, którą rok później przyniósł mu "Titanic
". Partnerowała mu 17-letnia Claire Danes
. Ich Romeo i Julia nie przypominali postaci z obowiązkowej lektury. Byli zagubionymi nastolatkami, którzy w świecie zdominowanym przez przemoc i rodzinne konflikty próbują znaleźć coś własnego.
Jedną z najbardziej pamiętnych scen pozostaje ich pierwsze spotkanie - przez szybę akwarium, wśród błękitnego światła i kolorowych ryb. Na chwilę cały rozkrzyczany świat filmu cichnie. To właśnie w takich momentach najlepiej widać, jak Luhrmann
potrafił zestawiać wizualny nadmiar z prostymi, intymnymi emocjami.
Film, którego nie da się oddzielić od muzyki
Trudno wyobrazić sobie "Romeo + Juliet
" bez jego ścieżki dźwiękowej. I nie chodzi wyłącznie o to, że soundtrack stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych filmowych albumów lat 90. W tym przypadku muzyka jest częścią sposobu opowiadania historii.
"Lovefool" The Cardigans, "Talk Show Host" Radiohead, "#1 Crush" Garbage, "Young Hearts Run Free" w wykonaniu Kym Mazelle czy "Everybody’s Free (To Feel Good)" Quindona Tarvera tworzą niezwykłą mieszankę alternatywnego rocka, popu, muzyki tanecznej i gospel.
Każdy z tych utworów wnosi do filmu coś innego. Energię, niepokój, ironię albo chwilę wytchnienia.
Osobne miejsce zajmuje "Kissing You" Des’ree. To właśnie ten utwór towarzyszy pierwszemu spotkaniu Romea i Julii, nadając scenie niemal baśniowy charakter. Po trzydziestu latach wystarczy kilka pierwszych dźwięków, żeby przywołać obraz dwojga bohaterów patrzących na siebie przez szkło akwarium. Luhrmann
traktował muzykę nie jako dodatek do filmu, ale jako jeden z jego najważniejszych języków. Widać to również w późniejszych produkcjach reżysera - "Moulin Rouge!
", "Wielkim Gatsbym
" czy "Elvisie
", w których współczesne brzmienia, widowiskowość i filmowa narracja nieustannie się przenikają.
Dlatego pomysł, żeby po trzech dekadach ponownie pokazać "Romeo + Juliet
" z muzyką wykonywaną na żywo, wydaje się szczególnie trafny. To film, który od początku był równie mocno do oglądania, co do słuchania.
"Romeo + Juliet" z muzyką na żywo. Jak będzie wyglądać projekcja?
"William Shakespeare’s Romeo + Juliet Film in Concert" nie jest nową ekranizacją ani koncertem inspirowanym filmem. Widzowie obejrzą oryginalny film Baza Luhrmanna w całości, na dużym ekranie, z zachowaniem dialogów i oryginalnej akcji.
Zmieni się natomiast sposób, w jaki zabrzmi jego muzyka.
Podczas projekcji ścieżka dźwiękowa i muzyka ilustracyjna będą wykonywane na żywo przez specjalnie przygotowany zespół. Nie będzie to jednak tradycyjna orkiestra symfoniczna. Produkcja łączy muzyków rockowych i orkiestrowych, wokalistów, elektronikę oraz DJ-a
, odtwarzając różnorodność brzmień, z których zbudowany jest film.
Wszystko odbywa się w ścisłej synchronizacji z obrazem. Muzyka pojawia się dokładnie w tych momentach, w których słyszymy ją w filmie, towarzysząc scenom miłosnym, rodzinnym konfliktom i gwałtownym zwrotom akcji.
Całość uzupełniają oświetlenie i koncertowa oprawa sceniczna.
To istotna różnica w stosunku do zwykłego seansu. Obraz i historia pozostają te same, ale muzyka przestaje płynąć wyłącznie z kinowych głośników. Jej wykonawcy stają się częścią wydarzenia, a widz może doświadczyć dobrze znanych scen w zupełnie inny sposób.
Projekt powstał we współpracy GEA Live, Disney Concerts i Baza Luhrmanna.
Od Sydney do Gliwic
Światowa premiera "William Shakespeare’s Romeo + Juliet Film in Concert" odbyła się 29 września 2026 roku w Sydney Opera House - w mieście, w którym urodził się Baz Luhrmann.
Z okazji premiery przygotowano również specjalny materiał wideo z udziałem reżysera oraz nagrania reakcji publiczności, która jako pierwsza zobaczyła tę koncertową wersję filmu.
Sam Luhrmann zwraca uwagę na niezwykłą żywotność swojej ekranizacji:
"Jednym z największych zaskoczeń ostatnich trzech dekad było obserwowanie, jak Romeo + Juliet raz za razem znajduje nową publiczność. Na tym polega ponadczasowa magia Shakespeare’a i kina" - mówi reżyser.
Jak dodaje, nowa produkcja ma pozwolić widzom ponownie doświadczyć emocji, muzyki i teatralności filmu, ale w zupełnie nowej formie.
Światowa trasa obejmie trzy kontynenty. Jedyny polski pokaz odbędzie się 5 listopada 2027 roku w PreZero Arenie Gliwice
, a za organizację wydarzenia w Polsce odpowiada FKP Scorpio. William Shakespeare’s Romeo + Juliet Film in Concert
Data: 5 listopada 2027 r.
Miejsce: PreZero Arena Gliwice
Organizator w Polsce: FKP Scorpio
Bilety i szczegóły: https://www.fkpscorpio.pl/artist/william-shakespeare-romeo-and-juliet-film-in-concert
Informacja sponsorowana