"Rozwodnicy": producenci cyklu "Planeta singli" szykują komedię o rozwodzie kościelnym

"Rozwodnicy": szczegóły filmu



"Masz ci los!", czyli Gigant Films na pogrzebie



Zwiastun filmu "Masz ci los!



3 2 1 0





Producenci kasowego cyklu " Planeta singli ", Radosław Drabik Michał Chaciński z Gigant Films, przymierzają się do realizacji remake'u litewskiej komedii "Paradas" z 2022 roku. Zdjęcia do polskiej wersji zatytułowanej roboczomają rozpocząć się w tym roku.Oryginał w reżyserii Titasa Lauciusa opowiada historię Miglė, której były mąż Eimantas pragnie wziąć ślub kościelny z nową wybranką serca. Aby tak się jednak stało, Kościół musi najpierw unieważnić pierwsze małżeństwo. Bohaterowie stają więc przed specjalnym trybunałem. W trakcie przesłuchań wracają wspomnieniami do czasów, gdy byli razem. W efekcie na nowo zbliżają się do siebie.- uważa Drabik Stanowisko reżysera negocjuje Aleksander Pietrzak , który współpracował już z Gigant Films przy " Juliuszu ". Nad scenariuszem pracują Drabik Chaciński oraz Łukasz Światowiec (" Planeta singli ", " Na twoim miejscu ").Przypomnijmy, że na ekranach kin możemy aktualnie zobaczyć najnowszą produkcję Gigant Films, czarną komedię " Masz ci los! ". Fabuła filmu prezentuje się następująco: podczas stypy po pogrzebie ukochanego dziadka rodzina orientuje się, że w loterii padły właśnie numery, którymi staruszek grał przez całe życie. Nie ma czasu na rozpacz i łzy, kiedy zwycięski kupon jest w marynarce. Trzy metry pod ziemią. Rodzina i przyjaciele nagle z wielką mocą odczuwają potrzebę zobaczenia dziadka jeszcze raz... Do gry niespodziewanie wkracza także ksiądz okolicznej parafii, który doskonale wie, co knują krewni i sam chętnie odświeżyłby kościół (i nie tylko) przy pomocy pieniędzy z wygranej. Zaczyna się wyścig na pomysły, intrygi i podstępy. Najlepiej takie, żeby fortuną podzielić się z możliwie najmniejszą liczbą pozostałych. A najchętniej z nikim. Człowiek jest z gruntu dobry… ale nie, gdy w grę wchodzą wielkie pieniądze!