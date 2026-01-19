Newsy Seriale "Rycerz Siedmiu Królestw" już dziś w HBO Max i na kanale HBO
"Rycerz Siedmiu Królestw" już dziś w HBO Max i na kanale HBO

Informacja sponsorowana /
&quot;Rycerz Siedmiu Królestw&quot; już dziś w HBO Max i na kanale HBO
Serial dramatyczny HBO Original "Rycerz Siedmiu Królestw" to sześcioodcinkowa produkcja, która debiutuje już dziś, 19 stycznia w HBO Max i na kanale HBO o godzinie 21:00. Nowe odcinki będą pojawiać się w serwisie i na kanale HBO co tydzień, aż do 23 lutego.


Sto lat przed wydarzeniami z "Gry o tron" dwóch nietypowych bohaterów wędruje po Westeros... młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki i jego giermek, Jajo. Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa. Dwójkę niezwykłych przyjaciół czekają niebezpieczne wyzwania. Na ich drodze pojawią się także zaskakujący i często potężni wrogowie.


W obsadzie znaleźli się: Peter Claffey jako Ser Duncan Wysoki, Dexter Sol Ansell jako Jajo, Daniel Ings jako Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel jako Baelor Targaryen, Danny Webb jako Ser Arlan of Pennytree, Sam Spruell jako Maekar Targaryen, Shaun Thomas jako Raymun Fossoway, Finn Bennett jako Aerion Targaryen, Edward Ashley jako Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford jako Tanselle, Henry Ashton jako Daeron Targaryen, Youssef Kerkour jako Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor jako Plummer oraz Daniel Monks as Ser Manfred Dondarrion.


Współtwórcą i producentem wykonawczym serialu jest George R. R. Martin. Ira Parker jest współtwórcą, showrunnerem i producentem wykonawczym serii. Pozostali producenci wykonawczy: Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal i Vince Gerardis. Za reżyserię odpowiadają Owen Harris oraz Sarah Adina Smith.
