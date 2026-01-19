"Rycerz Siedmiu Królestw" już dziś w HBO Max i na kanale HBO

Serial dramatyczny HBO Original "Rycerz Siedmiu Królestw" to sześcioodcinkowa produkcja, która debiutuje już dziś, 19 stycznia w HBO Max i na kanale HBO o godzinie 21:00. Nowe odcinki będą pojawiać się w serwisie i na kanale HBO co tydzień, aż do 23 lutego.
Sto lat przed wydarzeniami z "Gry o tron
" dwóch nietypowych bohaterów wędruje po Westeros... młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki i jego giermek, Jajo. Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa. Dwójkę niezwykłych przyjaciół czekają niebezpieczne wyzwania. Na ich drodze pojawią się także zaskakujący i często potężni wrogowie.
W obsadzie znaleźli się: Peter Claffey
jako Ser Duncan Wysoki, Dexter Sol Ansell
jako Jajo, Daniel Ings
jako Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel
jako Baelor Targaryen, Danny Webb
jako Ser Arlan of Pennytree, Sam Spruell
jako Maekar Targaryen, Shaun Thomas
jako Raymun Fossoway, Finn Bennett
jako Aerion Targaryen, Edward Ashley
jako Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford
jako Tanselle, Henry Ashton
jako Daeron Targaryen, Youssef Kerkour
jako Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor
jako Plummer oraz Daniel Monks
as Ser Manfred Dondarrion.
Współtwórcą i producentem wykonawczym serialu jest George R. R. Martin
. Ira Parker
jest współtwórcą, showrunnerem i producentem wykonawczym serii. Pozostali producenci wykonawczy: Sarah Bradshaw
, Owen Harris
, Ryan Condal
i Vince Gerardis
. Za reżyserię odpowiadają Owen Harris
oraz Sarah Adina Smith
.
Informacja sponsorowana