Fani "Gry o tron" radujcie się. Oto zwiastun "Rycerza Siedmiu Królestw"

Mamy wspaniałą wiadomość dla fanów Dunka i Jaja. Dwójka bohaterów ze świata "Gry o tron" właśnie ożyła w pierwszy zwiastunie serialu HBO "Rycerz Siedmiu Królestw". Przy okazji poznaliśmy też datę premiery!
Przed "Grą o tron" był "Rycerz Siedmiu Królestw"
Serial "Rycerz Siedmiu Królestw"
powstaje na bazie prozy George'a R.R. Martina
. A dokładniej na podstawie opowiadań "Błędny Rycerz", "Zaprzysiężony miecz" i "Tajemniczy Rycerz". Opowiadają one o przygodach wędrownego rycerza Dunka (Ser Duncan Wysoki, późniejszy dowódca Gwardii Królewskiej) i jego giermka o imieniu Jajo (tak naprawdę Aegon Targaryen, późniejszy władca Siedmiu Królestw).
Autorem serialu "Rycerz Siedmiu Królestw"
jest Ira Parker
, który wcześniej pracował przy serialu "Ród smoka"
. W roli Dunka zobaczymy Petera Claffeya
("Drobiazgi takie jak te
"). Jego giermka imieniem Jajo zagra zaś Dexter Sol Ansell
("Here. Poza czasem
"). W obsadzie są także: Finn Bennett
, Henry Ashton
, Daniel Ings
, Sam Spruell
i Tanzyn Crawford
.
Fani Westeros muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Premiera serialu "Rycerz Siedmiu Królestw"
wyznaczona została na 19 stycznia.
Zwiastun serialu "Rycerz Siedmiu Królestw"