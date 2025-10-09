Newsy Seriale Fani "Gry o tron" radujcie się. Oto zwiastun "Rycerza Siedmiu Królestw"
Mamy wspaniałą wiadomość dla fanów Dunka i Jaja. Dwójka bohaterów ze świata "Gry o tron" właśnie ożyła w pierwszy zwiastunie serialu HBO "Rycerz Siedmiu Królestw". Przy okazji poznaliśmy też datę premiery!

Przed "Grą o tron" był "Rycerz Siedmiu Królestw"



Serial "Rycerz Siedmiu Królestw" powstaje na bazie prozy George'a R.R. Martina. A dokładniej na podstawie opowiadań "Błędny Rycerz", "Zaprzysiężony miecz" i "Tajemniczy Rycerz". Opowiadają one o przygodach wędrownego rycerza Dunka (Ser Duncan Wysoki, późniejszy dowódca Gwardii Królewskiej) i jego giermka o imieniu Jajo (tak naprawdę Aegon Targaryen, późniejszy władca Siedmiu Królestw).


Autorem serialu "Rycerz Siedmiu Królestw" jest Ira Parker, który wcześniej pracował przy serialu "Ród smoka".

W roli Dunka zobaczymy Petera Claffeya ("Drobiazgi takie jak te"). Jego giermka imieniem Jajo zagra zaś Dexter Sol Ansell ("Here. Poza czasem"). W obsadzie są także: Finn Bennett, Henry Ashton, Daniel Ings, Sam Spruell i Tanzyn Crawford.

Fani Westeros muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Premiera serialu "Rycerz Siedmiu Królestw" wyznaczona została na 19 stycznia.

Zwiastun serialu "Rycerz Siedmiu Królestw"



