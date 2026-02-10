Newsy Seriale "Rycerz siedmiu królestw": co warto wiedzieć o odtwórcach głównych ról
"Rycerz siedmiu królestw": co warto wiedzieć o odtwórcach głównych ról

Filmweb
&quot;Rycerz siedmiu królestw&quot;: co warto wiedzieć o odtwórcach głównych ról
Do końca pierwszego sezonu serialu "Rycerz siedmiu królestw" zostały dwa odcinki, a produkcja niezmiennie cieszy się pozytywnym odbiorem zarówno wśród krytyków, jak i widzów. W główne role z powodzeniem wcielają się Peter Claffey i Dexter Sol Ansell, grający odpowiednio ser Duncana Wysokiego oraz jego giermka o przydomku Jajo. Przybliżmy nieco sylwetki obu aktorów. 

Peter Claffey



GettyImages-2256618188.jpg Getty Images © Jeff Spicer


Peter Claffey (ur. 28 lipca 1996 r.) dziś realizuje się jako aktor, ale zanim trafił przed kamery, był zawodnikiem rugby. W 2016 roku występował nawet w barwach Irlandii podczas Pucharu Sześciu Narodów U-20. Trzy lata później zrezygnował jednak ze sportu, stwierdzając po czasie, że nie miał do tego serca i nie czuł, że jest wystarczająco dobry. Po porzuceniu sportu zaczął od... wrzucania skeczów komediowych na Instagrama. Ukończył Bow Street Academy w Dublinie (2020). Jako swoją największą inspirację wymienia Cilliana Murphy’ego, z którym miał okazję pracować przy "Drobiazgach takich jak te" (swoim filmowym debiucie). Wcześniej Claffey pojawiał się na deskach teatru oraz zagrał w kilku innych serialach, m.in. "Wikingowie: Walhalla", "Wreck" oraz "Siostry na zabój" (wcielił się tam w dwie różne postacie). 

Do roli w "Rycerzu siedmiu królestw" mierzący 196 cm aktor został wybrany spośród setek kandydatów, idealnie wpasowując się w profil postaci.

Dexter Sol Ansell



GettyImages-2256629708.jpg Getty Images © Jo Hale


Dexter Sol Ansell (ur. 16 września 2014) jest synem Debbie King, byłej prowadzącej teleturniej "Quizmania", oraz Jonathana Ansella, wokalisty pop-operowej grupy G4.

Karierę aktorską rozpoczął bardzo wcześnie, debiutując w brytyjskim serialu "Emmerdale", gdzie w 2016 roku wcielał się w Carla Hollidaya. W 2019 roku powrócił do produkcji, choć już jako Lucas Taylor - rolę tę grał do 2021 roku. Wystąpił jako młody Coriolanus Snow w filmie "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży". Pojawił się również w serialu "Kukułki z Midwich", horrorze "The Moor" (2023) oraz w świątecznym filmie Netflixa "Święta na Jemiołowej Farmie". Wśród jego projektów znajdują się także film Roberta Zemeckisa "Here. Poza czasem" oraz familijna produkcja "Robin i obrońcy królestwa". W przyszłości zobaczymy go w filmie "500 Miles", gdzie zagra u boku Billa Nighy

Ansell już na wczesnym etapie zachwycił showrunnerów "Rycerza siedmiu królestw" - po przesłuchaniu reszty kandydatów nie mieli wątpliwości, że to właśnie on powinien wcielić się w młodego giermka. Na potrzeby roli nastoletni aktor zgolił włosy.

"Rycerz siedmiu królestw" - zwiastun



Rycerz siedmiu królestw  (2026)

 Rycerz siedmiu królestw

Gra o tron  (2011)

 Gra o tron

Ród smoka  (2022)

 Ród smoka

