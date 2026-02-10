"Rycerz siedmiu królestw": co warto wiedzieć o odtwórcach głównych ról

Do końca pierwszego sezonu serialu "Rycerz siedmiu królestw" zostały dwa odcinki, a produkcja niezmiennie cieszy się pozytywnym odbiorem zarówno wśród krytyków, jak i widzów. W główne role z powodzeniem wcielają się Peter Claffey i Dexter Sol Ansell, grający odpowiednio ser Duncana Wysokiego oraz jego giermka o przydomku Jajo. Przybliżmy nieco sylwetki obu aktorów.
Peter Claffey
Peter Claffey (ur. 28 lipca 1996 r.) dziś realizuje się jako aktor, ale zanim trafił przed kamery, był zawodnikiem rugby. Getty Images © Jeff Spicer
W 2016 roku występował nawet w barwach Irlandii podczas Pucharu Sześciu Narodów U-20. Trzy lata później zrezygnował jednak ze sportu, stwierdzając po czasie, że nie miał do tego serca i nie czuł, że jest wystarczająco dobry. Po porzuceniu sportu zaczął od... wrzucania skeczów komediowych na Instagrama.
Ukończył Bow Street Academy w Dublinie (2020). Jako swoją największą inspirację wymienia Cilliana Murphy’ego
, z którym miał okazję pracować przy "Drobiazgach takich jak te
" (swoim filmowym debiucie). Wcześniej Claffey
pojawiał się na deskach teatru oraz zagrał w kilku innych serialach, m.in. "Wikingowie: Walhalla
", "Wreck
" oraz "Siostry na zabój
" (wcielił się tam w dwie różne postacie). Do roli w "Rycerzu siedmiu królestw" mierzący 196 cm aktor został wybrany spośród setek kandydatów, idealnie wpasowując się w profil postaci.
Dexter Sol Ansell
Dexter Sol Ansell (ur. 16 września 2014) jest synem Debbie King, byłej prowadzącej teleturniej "Quizmania", oraz Jonathana Ansella, wokalisty pop-operowej grupy G4. Getty Images © Jo Hale
Karierę aktorską rozpoczął bardzo wcześnie, debiutując w brytyjskim serialu "Emmerdale
", gdzie w 2016 roku wcielał się w Carla Hollidaya. W 2019 roku powrócił do produkcji, choć już jako Lucas Taylor - rolę tę grał do 2021 roku. Wystąpił jako młody Coriolanus Snow w filmie "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży".
Pojawił się również w serialu "Kukułki z Midwich
", horrorze "The Moor
" (2023) oraz w świątecznym filmie Netflixa "Święta na Jemiołowej Farmie
". Wśród jego projektów znajdują się także film Roberta Zemeckisa
"Here. Poza czasem
" oraz familijna produkcja "Robin i obrońcy królestwa
". W przyszłości zobaczymy go w filmie "500 Miles", gdzie zagra u boku Billa Nighy
. Ansell
już na wczesnym etapie zachwycił showrunnerów "Rycerza siedmiu królestw
" - po przesłuchaniu reszty kandydatów nie mieli wątpliwości, że to właśnie on powinien wcielić się w młodego giermka. Na potrzeby roli nastoletni aktor zgolił włosy.
