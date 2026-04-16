"Rycerz siedmiu królestw": wstrzymano prace na planie 2. sezonu

MovieWeb
Złe wieści dla fanów świata "Gry o tron". Do sieci trafiła informacja o poważnych problemach podczas realizacji drugiego sezonu serialu "Rycerz siedmiu królestw".

Twórcy adaptują teraz drugie opowiadanie o przygodach Dunka (Peter Claffey) i Jaja (Dexter Sol Ansell), zatytułowane "Zaprzysiężony miecz". Zdjęcia do nowego sezonu ruszyły na początku roku w Belfaście, a następnie przeniosły się na hiszpańską Gran Canarię. Ironia losu sprawiła jednak, że produkcja - której fabuła koncentruje się tym razem wokół suszy pustoszącej Siedem Królestw - została wstrzymana przez… rekordowe opady deszczu. Największe od 15 lat ulewy doprowadziły do zalania planów zdjęciowych i ostatecznie wymusiły przerwanie prac.

Na ten moment produkcja drugiego sezonu została wstrzymana. Nie wiadomo jeszcze, kiedy twórcy wrócą na plan i jak wpłynie to na datę premiery. Pierwotnie nowe odcinki miały trafić do widzów mniej więcej rok po pierwszym sezonie, ale skala problemu sugeruje, że premiera może się jednak opóźnić.

HBO oczywiście nie rezygnuje z projektu całkowicie, choć na razie nie podjęto decyzji, czy zdjęcia zostaną przeniesione w całkowicie inne miejsce, czy też produkcja poczeka na poprawę warunków pogodowych w Hiszpanii. 

