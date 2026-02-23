Newsy Seriale Jak "Rycerz siedmiu królestw" zmienia zakończenie noweli Martina?
Zakończył się pierwszy sezon serialu "Rycerz siedmiu królestw", kolejnego projektu ze świata Westeros. Przed premierą twórcy zapewniali, że szykują możliwie wierną adaptację literackiego pierwowzoru "Opowieści z siedmiu królestw" George'a R.R. Martina. Czy faktycznie tak jest?

Poniżej spoilery dotyczące finału serialu oraz książki!

W ostatnim odcinku Jajo okłamuje Dunka, twierdząc, że jego ojciec zgodził się, by został giermkiem wędrownego rycerza. Tymczasem scena zamykająca sezon sugeruje, że Maekar tak naprawdę nie miał pojęcia o decyzji syna i w panice poszukuje go po opuszczeniu Ashford. To wyraźne odejście od zakończenia noweli, w którym Maekar jest świadomy sytuacji i wręcza Jajowi sygnet z rodowym herbem Targaryenów, zabezpieczenie na wypadek niebezpieczeństwa.

Jak zauważają dziennikarze CBR, zmiana może wydawać się drobna, ale w przyszłości może mieć istotne konsekwencje fabularne. Jeśli Maekar nie wie, gdzie przebywa jego syn, prawdopodobny staje się konflitk z Dunkiem, zwłaszcza że rycerz już wcześniej był oskarżany o porwanie młodego Targaryena. Okaże się też, czy serialowy Jajo będzie mieć ze sobą sygnet (który w tym przypadku musiałby sobie po prostu przywłaszczyć).

Drugi sezon serialu zobaczymy w 2027 roku. Będzie oparty na noweli "Zaprzysiężony miecz", a w głównych rolach powrócą Peter Claffey oraz Dexter Sol Ansell (o aktorach więcej przeczytacie tutaj). Showrunnerem serialu jest Ira Parker

