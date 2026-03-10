Newsy Seriale "Słoneczny patrol": Brooks Nader i Noah Beck to nowi ratownicy
VOD / Seriale

"Słoneczny patrol": Brooks Nader i Noah Beck to nowi ratownicy

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22S%C5%82oneczny+patrol%22%3A+Brooks+Nader+i+Noah+Beck+to+nowi+ratownicy-165547
&quot;Słoneczny patrol&quot;: Brooks Nader i Noah Beck to nowi ratownicy
źródło: Getty Images
autor: Taylor Hill
Powiększa się obsada nowego "Słonecznego patrolu". W serialu "Baywatch", który będzie rebootem hitu sprzed lat, zagrają również Brooks Nader i Noah Beck. Co czeka ich postacie poza bieganiem na plaży w zwolnionym tempie?  


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Poznajcie nowe postacie z rebootu "Baywatch"



1.jpg Getty Images © Taylor Hill


GettyImages-2179819212.jpg Getty Images © Tiffany Rose

Można powiedzieć, że amerykańska modelka i osobowość telewizyjna Brooks Nader przepowiedziała sobie występ w "Baywatch". W 2023 roku na okładce magazynu "Sports Illustrated" wystąpiła bowiem w klasycznym czerwonym kostiumie kąpielowym w stylu "Słonecznego patrolu". Jej postać to Selene, wyszczekana ratowniczka nieustannie wchodzącą w konflikty z Hobiem Buchanonem (Stephen Amell). Źródłem ich konfliktu jest różnica w podejściu do ratowania ludzkich żyć.

Noah Beck, znany z filmu "Dziewczyna Bad Boya", wcieli się w początkującego ratownika Luke'a, najmłodszego członka rodziny strażaków, który wybrał plażę zamiast remizy. Luke to czarujący surfer i flirciarz, ale też świetny ratownik. Musi jednak jeszcze trochę dorosnąć, w czym pomoże mu relacja ze wspomnianym Buchanonem, który jest dla niego mentorem.

Co wiemy o nowym "Słonecznym patrolu"? 



Nowy "Baywatch" powstaje dla stacji Fox Broadcasting Company we współpracy z Fremantle, posiadającym prawa do marki. Pierwszy sezon będzie liczył 12 odcinków i ma zadebiutować w ramówce 2026/2027. Zdjęcia ruszają tej wiosny. Gwiazdą serialu jest Stephen Amell, wcielający się w Hobiego Buchannona. W obsadzie znaleźli się także Thaddeus LaGrone oraz znany z oryginału David Chokachi. Za sterami produkcji stoi showrunner Matt Nix, a pilot wyreżyseruje McG. Zainteresowanie projektem jest ogromne - podczas otwartego castingu w Marina del Rey pojawiło się ponad 2 tysiące kandydatów, spośród przeszło 14 tysięcy zgłoszeń. 

Oryginalny "Słoneczny patrol" był emitowany w latach 1989–2001. W Mitcha Buchannona, szefa grupy ratowników, wcielał się David Hasselhoff. Partnerowali mu m.in. Erika Eleniak, Yasmine Bleeth, Carmen Electra, Pamela Anderson oraz Jeremy Jackson i David Charvet. W 2017 roku do kin trafiła komedia "Baywatch. Słoneczny patrol" z Dwayne'em Johnsonem i Zakiem Efronem w rolach głównych. 

"Słoneczny patrol" – zwiastun filmu


Powiązane artykuły Noah Beck

Zobacz wszystkie artykuły

Baywatch  (2027)

 Baywatch

Baywatch. Słoneczny patrol  (2017)

 Baywatch. Słoneczny patrol

Słoneczny patrol  (1989)

 Słoneczny patrol

Słoneczny patrol: Ślub na Hawajach  (2003)

 Słoneczny patrol: Ślub na Hawajach

Najnowsze Newsy

Filmy

"Madame Web" zyskuje fanów. Co zrobiła Dakota Johnson?

13 komentarzy
Filmy

Nie tylko "Batman 2". Matt Reeves szykuje film o Stalinie i Churchillu

Filmy

"The Marshal": Co wiemy o nowym filmie Guya Pearce'a?

Filmy Wideo

"Super Mario Galaxy Film". Nowy zwiastun i obsada! Donald Glover jako Yoshi

1 komentarz
Filmy

Nowości w programie 23. MDAG. Kobiety zmieniają świat oraz New York I love you, but…

Filmy

"John Rambo". Sylvester Stallone jednak związany z filmem! Nie tak, jak myślicie

14 komentarzy
VOD Seriale

Z "Newsroomu" do "The Morning Show"