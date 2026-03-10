"Słoneczny patrol": Brooks Nader i Noah Beck to nowi ratownicy

Powiększa się obsada nowego "Słonecznego patrolu". W serialu "Baywatch", który będzie rebootem hitu sprzed lat, zagrają również Brooks Nader i Noah Beck. Co czeka ich postacie poza bieganiem na plaży w zwolnionym tempie? TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Poznajcie nowe postacie z rebootu "Baywatch"
Getty Images © Taylor Hill Można powiedzieć, że amerykańska modelka i osobowość telewizyjna Brooks Nader przepowiedziała sobie występ w "Baywatch". Getty Images © Tiffany Rose
W 2023 roku na okładce magazynu "Sports Illustrated" wystąpiła bowiem w klasycznym czerwonym kostiumie kąpielowym w stylu "Słonecznego patrolu
". Jej postać to Selene, wyszczekana ratowniczka nieustannie wchodzącą w konflikty z Hobiem Buchanonem
(Stephen Amell)
. Źródłem ich konfliktu jest różnica w podejściu do ratowania ludzkich żyć. Noah Beck, znany z filmu "Dziewczyna Bad Boya", wcieli się w początkującego ratownika Luke'a
, najmłodszego członka rodziny strażaków, który wybrał plażę zamiast remizy. Luke to czarujący surfer i flirciarz, ale też świetny ratownik. Musi jednak jeszcze trochę dorosnąć, w czym pomoże mu relacja ze wspomnianym Buchanonem, który jest dla niego mentorem.
Co wiemy o nowym "Słonecznym patrolu"?
Nowy "Baywatch"
powstaje dla stacji Fox Broadcasting Company we współpracy z Fremantle, posiadającym prawa do marki. Pierwszy sezon będzie liczył 12 odcinków i ma zadebiutować w ramówce 2026/2027. Zdjęcia ruszają tej wiosny. Gwiazdą serialu jest Stephen Amell
, wcielający się w Hobiego Buchannona. W obsadzie znaleźli się także Thaddeus LaGrone oraz znany z oryginału David Chokachi
. Za sterami produkcji stoi showrunner Matt Nix
, a pilot wyreżyseruje McG
. Zainteresowanie projektem jest ogromne - podczas otwartego castingu w Marina del Rey pojawiło się ponad 2 tysiące kandydatów, spośród przeszło 14 tysięcy zgłoszeń. Oryginalny "Słoneczny patrol" był emitowany w latach 1989–2001.
W Mitcha Buchannona, szefa grupy ratowników, wcielał się David Hasselhoff
. Partnerowali mu m.in. Erika Eleniak
, Yasmine Bleeth
, Carmen Electra
, Pamela Anderson
oraz Jeremy Jackson
i David Charvet
. W 2017 roku do kin trafiła komedia "Baywatch. Słoneczny patrol
" z Dwayne'em Johnsonem
i Zakiem Efronem
w rolach głównych.
"Słoneczny patrol" – zwiastun filmu