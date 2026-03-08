Newsy Seriale "Słoneczny patrol": Hassie Harrison z "Yellowstone" dołącza do obsady
"Słoneczny patrol": Hassie Harrison z "Yellowstone" dołącza do obsady

Trwa kompletowanie obsady serialu "Baywatch", czyli rebootu klasycznego "Słonecznego patrolu". U boku Stephena Amella i Jessiki Belkin wystąpi znana najlepiej z z Yellowstone" Hassie Harrison.

"Baywatch": kogo zagra Hassie Harrison?



Amerykańskiej aktorce przypadła rola Nat - byłej wychowanki rodziny zastępczej, która została sportowcem olimpijskim i stanowi wzór, jeśli chodzi o ratownictwo wodne. Błyskotliwa, zdeterminowana i niezwykle lojalna, jest prawą ręką oraz najbliższą przyjaciółką głównego bohatera, Hobiego Buchannona (Amell). Nat wymaga od wszystkich takich samych wysokich standardów, jakie stawia samej sobie, co czasami utrudnia jej relacje - zarówno na plaży, jak i poza nią.

GettyImages-2217415629.jpg Getty Images © Michael Tullberg



Nowy "Baywatch" powstaje dla stacji Fox Broadcasting Company we współpracy z Fremantle, posiadającym prawa do marki. Pierwszy sezon będzie liczył 12 odcinków i ma zadebiutować w ramówce 2026/2027. Zdjęcia ruszają tej wiosny. W obsadzie znaleźli się także Thaddeus LaGrone oraz znany z oryginału David Chokachi. Za sterami produkcji stoi showrunner Matt Nix, a pilot wyreżyseruje McG. Zainteresowanie projektem jest ogromne - podczas otwartego castingu w Marina del Rey pojawiło się ponad 2 tysiące kandydatów, spośród przeszło 14 tysięcy zgłoszeń. 

Oryginalny "Słoneczny patrol" był emitowany w latach 1989–2001. W Mitcha Buchannona, szefa grupy ratowników, wcielał się David Hasselhoff. Partnerowali mu m.in. Erika Eleniak, Yasmine Bleeth, Carmen Electra, Pamela Anderson oraz Jeremy Jackson i David Charvet. W 2017 roku do kin trafiła komedia "Baywatch. Słoneczny patrol" z Dwayne'em Johnsonem i Zakiem Efronem w rolach głównych. 

"Słoneczny patrol": zwiastun filmu



