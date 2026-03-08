"Słoneczny patrol": Hassie Harrison z "Yellowstone" dołącza do obsady

Trwa kompletowanie obsady serialu "Baywatch", czyli rebootu klasycznego "Słonecznego patrolu". U boku Stephena Amella i Jessiki Belkin wystąpi znana najlepiej z z Yellowstone" Hassie Harrison.
"Baywatch": kogo zagra Hassie Harrison?
Amerykańskiej aktorce przypadła rola Nat - byłej wychowanki rodziny zastępczej, która została sportowcem olimpijskim i stanowi wzór, jeśli chodzi o ratownictwo wodne. Błyskotliwa, zdeterminowana i niezwykle lojalna, jest prawą ręką oraz najbliższą przyjaciółką głównego bohatera, Hobiego Buchannona (Amell
). Nat wymaga od wszystkich takich samych wysokich standardów, jakie stawia samej sobie, co czasami utrudnia jej relacje - zarówno na plaży, jak i poza nią.
Nowy "Baywatch
" powstaje dla stacji Fox Broadcasting Company we współpracy z Fremantle, posiadającym prawa do marki. Pierwszy sezon będzie liczył 12 odcinków i ma zadebiutować w ramówce 2026/2027. Zdjęcia ruszają tej wiosny. W obsadzie znaleźli się także Thaddeus LaGrone oraz znany z oryginału David Chokachi
. Za sterami produkcji stoi showrunner Matt Nix
, a pilot wyreżyseruje McG
. Zainteresowanie projektem jest ogromne - podczas otwartego castingu w Marina del Rey pojawiło się ponad 2 tysiące kandydatów, spośród przeszło 14 tysięcy zgłoszeń.
Oryginalny "Słoneczny patrol
" był emitowany w latach 1989–2001. W Mitcha Buchannona, szefa grupy ratowników, wcielał się David Hasselhoff
. Partnerowali mu m.in. Erika Eleniak
, Yasmine Bleeth
, Carmen Electra
, Pamela Anderson
oraz Jeremy Jackson
i David Charvet
. W 2017 roku do kin trafiła komedia "Baywatch. Słoneczny patrol
" z Dwayne'em Johnsonem
i Zakiem Efronem
w rolach głównych.
"Słoneczny patrol": zwiastun filmu