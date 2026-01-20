Newsy Seriale Kultowy serial lat 90. powraca. Znamy reżysera
Seriale

Kultowy serial lat 90. powraca. Znamy reżysera

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22S%C5%82oneczny+patrol%22%3A+McG+za+sterami+rebootu-164805
Kultowy serial lat 90. powraca. Znamy reżysera
źródło: Getty Images
autor: Getty Images
Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że Fox planuje reakytwować "Słoneczny patrol" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Jak podaje Deadline, w projekt zaangażowany został McG, który miał okazję współpracować z showrunnerem Mattem Niksem, przy serialu "Turner i Hooch".

McG za sterami nowego "Słonecznego patrolu"

 
Wiadomo, że McG wyreżyseruje pierwszy odcinek, będzie też pełnił obowiązki producenta wykonawczego. Prace na planie nowego "Słonecznego patrolu" mają rozpocząć się już w marcu w Los Angeles. Twórcy zapowiadają, że w reboocie znajdzie się wszystko to, za co widzowie na całym świecie pokochali oryginał: trzymające w napięciu akcje ratunkowe, skomplikowane relacje między ratownikami oraz charakterystyczne czerwone kostiumy kąpielowe. Bezpieczeństwa na plaży będą strzec nowi bohaterowie, którzy zmierzą się ze współczesnymi wyzwaniami. Dokładna data premiery nie została jeszcze ustalona. Serial ma zadebiutować na antenie stacji Fox w sezonie 2026/2027. 

GettyImages-2245238159.jpg Getty Images © Michael Kovac

Oryginalny "Słoneczny patrol" był emitowany w latach 1989–2001. W Mitcha Buchannona, szefa grupy ratowników, wcielał się David Hasselhoff. Partnerowali mu m.in. Erika Eleniak, Yasmine BleethCarmen ElectraPamela Anderson oraz Jeremy Jackson i David Charvet.

Kim jest McG?


McG to amerykański reżyser i producent. W jego CV znajdziemy takie tytuły jak "Aniołki Charliego" i "Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość", "Terminator: Ocalenie", "A więc wojna", "72 godziny" czy "Opiekunka" i "Opiekunka: Demoniczna królowa". Pracował też przy licznych serialach (m.in. "Nikicie" i "Zabójczej broni"). Aktualnie jego filmografię zamyka zrealizowane dla Netfliksa widowisko sci-fi "Brzydcy".

Zobacz zwiastun filmu "Baywatch. Słoneczny patrol"


W 2017 roku na ekrany kin trafił inspirowany słynnym serialem film "Baywatch. Słoneczny patrol", w którym główne role zagrali Dwayne Johnson i Zac Efron. Przypominamy jego zwiastun:


Powiązane artykuły Słoneczny patrol

Zobacz wszystkie artykuły

Słoneczny patrol  (1989)

 Słoneczny patrol

Baywatch: Forbidden Paradise  (1995)

 Baywatch: Forbidden Paradise

Baywatch. Słoneczny patrol  (2017)

 Baywatch. Słoneczny patrol

Słoneczny patrol: Ślub na Hawajach  (2003)

 Słoneczny patrol: Ślub na Hawajach

Najnowsze Newsy

Filmy

Co gwiazda "Dojrzewania" robi w nowym thrillerze Jana Komasy?

4 komentarze

Netflix 2026: Zobacz wideo z zapowiedziami polskich premier

4 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Joanna Łapińska Dyrektorką Artystyczną Festiwalu w Gdyni

12 komentarzy
Filmy

"Róbcie krótsze filmy" – apelują właściciele kin

49 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Berlinale 2026: Channing Tatum, Amy Adams, Pamela Anderson w konkursie głównym

11 komentarzy
Gry

Rekordowy grudzień w historii Steam

4 komentarze
Filmy

Oscarowe Hity ponownie na wielkim ekranie Cinema City

2 komentarze