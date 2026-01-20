Kultowy serial lat 90. powraca. Znamy reżysera

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że Fox planuje reakytwować "Słoneczny patrol" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Jak podaje Deadline, w projekt zaangażowany został McG, który miał okazję współpracować z showrunnerem Mattem Niksem, przy serialu "Turner i Hooch".
McG za sterami nowego "Słonecznego patrolu"
Wiadomo, że McG
wyreżyseruje pierwszy odcinek, będzie też pełnił obowiązki producenta wykonawczego. Prace na planie nowego "Słonecznego patrolu
" mają rozpocząć się już w marcu w Los Angeles. Twórcy zapowiadają, że w reboocie znajdzie się wszystko to, za co widzowie na całym świecie pokochali oryginał: trzymające w napięciu akcje ratunkowe, skomplikowane relacje między ratownikami oraz charakterystyczne czerwone kostiumy kąpielowe. Bezpieczeństwa na plaży będą strzec nowi bohaterowie, którzy zmierzą się ze współczesnymi wyzwaniami. Dokładna data premiery nie została jeszcze ustalona. Serial ma zadebiutować na antenie stacji Fox w sezonie 2026/2027.
Getty Images © Michael Kovac
Oryginalny "Słoneczny patrol
" był emitowany w latach 1989–2001. W Mitcha Buchannona, szefa grupy ratowników, wcielał się David Hasselhoff
. Partnerowali mu m.in. Erika Eleniak
, Yasmine Bleeth
, Carmen Electra
, Pamela Anderson
oraz Jeremy Jackson
i David Charvet
.
Kim jest McG?McG
to amerykański reżyser i producent. W jego CV znajdziemy takie tytuły jak "Aniołki Charliego
" i "Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość
", "Terminator: Ocalenie
", "A więc wojna
", "72 godziny
" czy "Opiekunka
" i "Opiekunka: Demoniczna królowa
". Pracował też przy licznych serialach (m.in. "Nikicie
" i "Zabójczej broni
"). Aktualnie jego filmografię zamyka zrealizowane dla Netfliksa widowisko sci-fi "Brzydcy
".
Zobacz zwiastun filmu "Baywatch. Słoneczny patrol"
W 2017 roku na ekrany kin trafił inspirowany słynnym serialem film "Baywatch. Słoneczny patrol
", w którym główne role zagrali Dwayne Johnson
i Zac Efron
. Przypominamy jego zwiastun: