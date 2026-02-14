Pierwsza gwiazda "Słonecznego patrolu" wybrana

Prace nad planowaną przez stację Fox nową wersją "Słonecznego patrolu" trwają. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, kto zasiądzie na krześle reżysera (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Teraz poznaliśmy pierwszą gwiazdę. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Oto pierwsza gwiazda "Słonecznego patrolu". Stephen Amell jako Hobie Buchanon
Nowy "Słoneczny patrol
" zapowiada się jako requel oryginału. Jego bohaterem będzie Hobie Buchannon (w tej roli Stephen Amell
). Poszedł on w ślady swojego ojca Mitcha i służy jako kapitan tytułowej jednostki ratowniczej. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia w jego domu zjawia się Charlie – córka, o której istnieniu nie miał pojęcia. Dziewczyna pragnie kontynuować rodzinną tradycję i także strzec bezpieczeństwa na plaży.
Już podczas pierwszej rozmowy ze Stephenem Amellem widzieliśmy, że wniósł dokładnie to, czego potrzebuje nowy rozdział "Słonecznego patrolu": serce, intensywność i tę niezaprzeczalną bohaterską energię. To lider, który potrafi rzucić się w wir niebezpieczeństw i udźwignąć ciężar emocji, a jednocześnie sprawić, że to będzie doskonała zabawa. Nie możemy się już doczekać rozpoczęcia zdjęć Getty Images © NBC
– skomentował showrunner Matt Nix
.
Ostatnie role Stephena Amella. Zwiastun zwiastun serialu "LA w garniturach"Stephen Amell
, najlepiej znany z roli Zielonej Strzały
w serialu "Arrow
", w ostatnich latach zagrał m.in. w serialach "Heels
", "LA W garniturach
" (zwiastun poniżej) i "The Borderline". Mogliśmy go zobaczyć także w westernie "Calamity Jane
", zrealizowanym dla Netfliksa akcyjniaku "Kod 8: Część 2
" i dramacie "Little Lorraine
", który zadebiutował na ubiegłorocznym festiwalu w Toronto.