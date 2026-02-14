Newsy Seriale Pierwsza gwiazda "Słonecznego patrolu" wybrana
Pierwsza gwiazda "Słonecznego patrolu" wybrana

Prace nad planowaną przez stację Fox nową wersją "Słonecznego patrolu" trwają. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, kto zasiądzie na krześle reżysera (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Teraz poznaliśmy pierwszą gwiazdę.

Oto pierwsza gwiazda "Słonecznego patrolu". Stephen Amell jako Hobie Buchanon


Nowy "Słoneczny patrol" zapowiada się jako requel oryginału. Jego bohaterem będzie Hobie Buchannon (w tej roli Stephen Amell). Poszedł on w ślady swojego ojca Mitcha i służy jako kapitan tytułowej jednostki ratowniczej. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia w jego domu zjawia się Charlie – córka, o której istnieniu nie miał pojęcia. Dziewczyna pragnie kontynuować rodzinną tradycję i także strzec bezpieczeństwa na plaży.

stephen-amell-hobie-buchanon-sloneczny-patrol-co-obejrzec.jpg Getty Images © NBC

Już podczas pierwszej rozmowy ze Stephenem Amellem widzieliśmy, że wniósł dokładnie to, czego potrzebuje nowy rozdział "Słonecznego patrolu": serce, intensywność i tę niezaprzeczalną bohaterską energię. To lider, który potrafi rzucić się w wir niebezpieczeństw i udźwignąć ciężar emocji, a jednocześnie sprawić, że to będzie doskonała zabawa. Nie możemy się już doczekać rozpoczęcia zdjęć – skomentował showrunner Matt Nix

Ostatnie role Stephena Amella. Zwiastun zwiastun serialu "LA  w garniturach"


Stephen Amell, najlepiej znany z roli Zielonej Strzały w serialu "Arrow", w ostatnich latach zagrał m.in. w serialach "Heels", "LA W garniturach" (zwiastun poniżej) i "The Borderline". Mogliśmy go zobaczyć także w westernie "Calamity Jane", zrealizowanym dla Netfliksa akcyjniaku "Kod 8: Część 2" i dramacie "Little Lorraine", który zadebiutował na ubiegłorocznym festiwalu w Toronto.


