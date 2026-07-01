Teraz dopiero będzie gorąco! Pierwszy teaser "Słonecznego patrolu"

"Baywatch", czyli requel kultowego "Słonecznego patrolu", coraz bliżej. Odpowiedzialna za produkcję stacja Fox zaprezentowała właśnie pierwszy teaser.
Zobacz pierwszy teaser "Słonecznego patrolu"Stephen Amell
, który w zbliżającym się sequelu / reboocie "Słonecznego patrolu
" wciela się w Hobiego Buchannona, udostępnił na swoim Instagramie pierwszy teaser serialu. Najlepsza robota na świecie
– napisał. Krótkie wideo możecie zobaczyć poniżej:
Hobie Buchannon poszedł w ślady swojego ojca Mitcha i służy jako kapitan tytułowej jednostki ratowniczej. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia w jego domu zjawia się Charlie (Jessica Belkin
) – córka, o której istnieniu nie miał pojęcia. Dziewczyna pragnie kontynuować rodzinną tradycję i także strzec bezpieczeństwa na plaży.
Serial trafi na ekrany w styczniu 2027 roku. Obowiązki showrunnerów pełnią Lara Olsen
i Matt Nix
. Krzesło reżysera zajął McG
. Poza Amellem
i Belkin
w obsadzie znaleźli się też Hassie Harrison
, Livvy Dunne
, Brooks Nader
, Shay Mitchell
, Noah Beck
i Thaddeus LaGrone
. Wśród gwiazd oryginalnej produkcji, które powrócą do swoich ról, zobaczymy Erikę Eleniak
(jako Shauni McClain), Kelly Packard
(jako April Giminski), Davida Chokachiego
(jako Cody'ego Madisona) i Michaela Bergina
(jako J.D. Dariusa).
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Stephen Amell na planie "Baywatch"
Zobacz zwiastun filmu "Baywatch. Słoneczny patrol"
W 2017 roku na ekrany kin trafił inspirowany słynnym serialem film "Baywatch. Słoneczny patrol
", w którym główne role zagrali Dwayne Johnson
i Zac Efron
. Przypominamy jego zwiastun: