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Teraz dopiero będzie gorąco! Pierwszy teaser "Słonecznego patrolu"

Instagram / autor: /
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Teraz dopiero będzie gorąco! Pierwszy teaser &quot;Słonecznego patrolu&quot;
źródło: Getty Images
autor: PG/Bauer-Griffin
"Baywatch", czyli requel kultowego "Słonecznego patrolu", coraz bliżej. Odpowiedzialna za produkcję stacja Fox zaprezentowała właśnie pierwszy teaser.

Zobacz pierwszy teaser "Słonecznego patrolu"


Stephen Amell, który w zbliżającym się sequelu / reboocie "Słonecznego patrolu" wciela się w Hobiego Buchannona, udostępnił na swoim Instagramie pierwszy teaser serialu.  Najlepsza robota na świecie – napisał. Krótkie wideo możecie zobaczyć poniżej: 


Hobie Buchannon poszedł w ślady swojego ojca Mitcha i służy jako kapitan tytułowej jednostki ratowniczej. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia w jego domu zjawia się Charlie (Jessica Belkin) – córka, o której istnieniu nie miał pojęcia. Dziewczyna pragnie kontynuować rodzinną tradycję i także strzec bezpieczeństwa na plaży.

Serial trafi na ekrany w styczniu 2027 roku. Obowiązki showrunnerów pełnią Lara Olsen i Matt Nix. Krzesło reżysera zajął McG. Poza Amellem i Belkin w obsadzie znaleźli się też Hassie Harrison, Livvy Dunne, Brooks Nader, Shay Mitchell, Noah Beck i Thaddeus LaGrone. Wśród gwiazd oryginalnej produkcji, które powrócą do swoich ról, zobaczymy Erikę Eleniak (jako Shauni McClain), Kelly Packard (jako April Giminski), Davida Chokachiego (jako Cody'ego Madisona) i Michaela Bergina (jako J.D. Dariusa).

GettyImages-2266993345.jpg Getty Images © thecelebrityfinder/Bauer-Griffin
Stephen Amell na planie "Baywatch"

Zobacz zwiastun filmu "Baywatch. Słoneczny patrol"


W 2017 roku na ekrany kin trafił inspirowany słynnym serialem film "Baywatch. Słoneczny patrol", w którym główne role zagrali Dwayne Johnson i Zac Efron. Przypominamy jego zwiastun:

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