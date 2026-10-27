Newsy Seriale "Słoneczny patrol" wraca 25 lat po zakończeniu oryginalnego serialu. Jest data premiery
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"Słoneczny patrol" wraca 25 lat po zakończeniu oryginalnego serialu. Jest data premiery

MovieWeb / autor: /
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&quot;Słoneczny patrol&quot; wraca 25 lat po zakończeniu oryginalnego serialu. Jest data premiery
Słońce, plaża i czerwone kostiumy ratowników wodnych. Już w styczniu poznacie nowe przygody kolejnego pokolenia "Słonecznego patrolu". Amerykańska stacja FOX oficjalnie ogłosiła bowiem, kiedy reboot/sequel będzie miał swoją premierę.

W styczniu znów będą biegać po plaży



O tym, że premiera "Baywatch" planowana jest na styczeń, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Teraz znamy już oficjalną datę premiery. Pierwszy odcinek amerykańska stacja FOX wyemituje wieczorem 6 stycznia. To 25 i pół roku po tym, jak NBC zaprezentowało ostatni odcinek oryginalnego "Słonecznego patrolu".

W nowej wersji "Baywatch" na pierwszym planie zobaczymy Hobiego Buchannona, w którego wciela się Stephen Amell, znany m.in. z serialu "Arrow". Bohater poszedł w ślady swojego ojca, Mitcha, i został kapitanem słynnej ekipy ratowników. Spokój na plaży nie potrwa jednak długo. Pewnego dnia w jego domu pojawia się Charlie (Jessica Belkin) – córka, o której istnieniu nie miał pojęcia. Dziewczyna chce pójść w ślady rodziny i również ratować ludzi. Hobi będzie musiał więc nie tylko mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami na służbie, ale też odnaleźć się w zupełnie nowej roli.


Za serial odpowiadają showrunnerzy Lara Olsen i Matt Nix, a reżyserią zajął się McG. W obsadzie, oprócz Amella i Belkin znaleźli się Hassie Harrison, Livvy Dunne, Brooks Nader, Shay Mitchell, Noah Beck i Thaddeus LaGrone.

Twórcy nie zapomnieli też o fanach oryginału. W nowej produkcji pojawią się aktorzy znani z oryginalnej wersji "Słonecznego patrolu": Erika Eleniak jako Shauni McClain, Kelly Packard jako April Giminski, David Chokachi jako Cody Madison i Michael Bergin jako J.D. Darius.

Pierwszy sezon będzie się składał z 12 odcinków.

Zwiastun serialu "Baywatch"




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