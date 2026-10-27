"Słoneczny patrol" wraca 25 lat po zakończeniu oryginalnego serialu. Jest data premiery

Słońce, plaża i czerwone kostiumy ratowników wodnych. Już w styczniu poznacie nowe przygody kolejnego pokolenia "Słonecznego patrolu". Amerykańska stacja FOX oficjalnie ogłosiła bowiem, kiedy reboot/sequel będzie miał swoją premierę.
W styczniu znów będą biegać po plaży
O tym, że premiera "Baywatch"
planowana jest na styczeń, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Teraz znamy już oficjalną datę premiery. Pierwszy odcinek amerykańska stacja FOX wyemituje wieczorem 6 stycznia
. To 25 i pół roku po tym, jak NBC zaprezentowało ostatni odcinek oryginalnego "Słonecznego patrolu".
W nowej wersji "Ba
ywatch" na pierwszym planie zobaczymy Hobiego Buchannona, w którego wciela się Stephen Amell
, znany m.in. z serialu "Arrow". Bohater poszedł w ślady swojego ojca, Mitcha, i został kapitanem słynnej ekipy ratowników. Spokój na plaży nie potrwa jednak długo. Pewnego dnia w jego domu pojawia się Charlie (Jessica Belkin
) – córka, o której istnieniu nie miał pojęcia. Dziewczyna chce pójść w ślady rodziny i również ratować ludzi. Hobi będzie musiał więc nie tylko mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami na służbie, ale też odnaleźć się w zupełnie nowej roli.
Za serial odpowiadają showrunnerzy Lara Olsen
i Matt Nix
, a reżyserią zajął się McG
. W obsadzie, oprócz Amella
i Belkin
znaleźli się Hassie Harrison
, Livvy Dunne
, Brooks Nader
, Shay Mitchell
, Noah Beck
i Thaddeus LaGrone
.
Twórcy nie zapomnieli też o fanach oryginału. W nowej produkcji pojawią się aktorzy znani z oryginalnej wersji "Słonecznego patrolu
": Erika Eleniak
jako Shauni McClain, Kelly Packard
jako April Giminski, David Chokachi
jako Cody Madison i Michael Bergin
jako J.D. Darius.
Pierwszy sezon będzie się składał z 12 odcinków.
Zwiastun serialu "Baywatch"