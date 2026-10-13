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"Słoneczny patrol" wraca! Zupełnie jak w oryginale? Zobacz zwiastun

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&quot;Słoneczny patrol&quot; wraca! Zupełnie jak w oryginale? Zobacz zwiastun
Plaża, ratownicy i niebezpieczne akcje w pełnym słońcu. To znak, że "Słoneczny patrol" powraca. Stacja Fox pokazała właśnie pierwszy zwiastun. Premiera dopiero w styczniu, ale już wiadomo, że w centrum wydarzeń znajdzie się kolejny przedstawiciel rodziny Buchannonów.

"Baywatch" – nowe pokolenie. Zobacz zwiastun



W nowej wersji "Baywatch" na pierwszym planie zobaczymy Hobiego Buchannona, w którego wciela się Stephen Amell, znany m.in. z serialu "Arrow". Bohater poszedł w ślady swojego ojca, Mitcha, i został kapitanem słynnej ekipy ratowników. Spokój na plaży nie potrwa jednak długo. Pewnego dnia w jego domu pojawia się Charlie (Jessica Belkin) – córka, o której istnieniu nie miał pojęcia. Dziewczyna chce pójść w ślady rodziny i również ratować ludzi. Hobi będzie musiał więc nie tylko mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami na służbie, ale też odnaleźć się w zupełnie nowej roli.


Za serial odpowiadają showrunnerzy Lara Olsen i Matt Nix, a reżyserią zajął się McG. W obsadzie, oprócz Amella i Belkin znaleźli się Hassie Harrison, Livvy Dunne, Brooks Nader, Shay Mitchell, Noah Beck i Thaddeus LaGrone.

Twórcy nie zapomnieli też o fanach oryginału. W nowej produkcji pojawią się aktorzy znani z oryginalnej wersji "Słonecznego patrolu": Erika Eleniak jako Shauni McClain, Kelly Packard jako April Giminski, David Chokachi jako Cody Madison i Michael Bergin jako J.D. Darius.

Nowy "Słoneczny patrol" zadebiutuje w styczniu 2027 roku na antenie Fox.

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