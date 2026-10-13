"Słoneczny patrol" wraca! Zupełnie jak w oryginale? Zobacz zwiastun

Plaża, ratownicy i niebezpieczne akcje w pełnym słońcu. To znak, że "Słoneczny patrol" powraca. Stacja Fox pokazała właśnie pierwszy zwiastun. Premiera dopiero w styczniu, ale już wiadomo, że w centrum wydarzeń znajdzie się kolejny przedstawiciel rodziny Buchannonów.
"Baywatch" – nowe pokolenie. Zobacz zwiastun
W nowej wersji "Baywatch
" na pierwszym planie zobaczymy Hobiego Buchannona, w którego wciela się Stephen Amell
, znany m.in. z serialu "Arrow
". Bohater poszedł w ślady swojego ojca, Mitcha, i został kapitanem słynnej ekipy ratowników. Spokój na plaży nie potrwa jednak długo. Pewnego dnia w jego domu pojawia się Charlie (Jessica Belkin
) – córka, o której istnieniu nie miał pojęcia. Dziewczyna chce pójść w ślady rodziny i również ratować ludzi. Hobi będzie musiał więc nie tylko mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami na służbie, ale też odnaleźć się w zupełnie nowej roli.
Za serial odpowiadają showrunnerzy Lara Olsen
i Matt Nix
, a reżyserią zajął się McG
. W obsadzie, oprócz Amella
i Belkin
znaleźli się Hassie Harrison
, Livvy Dunne
, Brooks Nader
, Shay Mitchell
, Noah Beck
i Thaddeus LaGrone
.
Twórcy nie zapomnieli też o fanach oryginału. W nowej produkcji pojawią się aktorzy znani z oryginalnej wersji "Słonecznego patrolu
": Erika Eleniak
jako Shauni McClain, Kelly Packard
jako April Giminski, David Chokachi
jako Cody Madison i Michael Bergin
jako J.D. Darius.
Nowy "Słoneczny patrol" zadebiutuje w styczniu 2027 roku na antenie Fox.