Newsy Filmy Ile będzie kosztował nowy film Smarzowskiego? Znamy budżet "Słowian. Swaćby"
Filmy

Ile będzie kosztował nowy film Smarzowskiego? Znamy budżet "Słowian. Swaćby"

PISF / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22S%C5%82owianie.+Swa%C4%87ba%22%3A+Wojciech+Smarzowski+kr%C4%99ci+jeden+z+najdro%C5%BCszych+polskich+film%C3%B3w.+Ile+wynosi+bud%C5%BCet-166481
Ile będzie kosztował nowy film Smarzowskiego? Znamy budżet &quot;Słowian. Swaćby&quot;
źródło: Getty Images
autor: Pawel Wodzynski
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Wojciech Smarzowski pracuje nad monumentalnym projektem opowiadającym o czasach Mieszka I (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Z informacji udostępnionych przez PISF dowiedzieliśmy się, że będzie to jedna z najdroższych polskich produkcji po 1989 roku. 

Ile kosztuje nowy projekt Wojciecha Smarzowskiego?


Całkowity budżet przedsięwzięcia zatytułowanego "Słowianie. Swaćba" wynosi 62,5 miliona złotych. Twórcy wnioskowali do PISF-u o dofinansowanie w wysokości 9 milionów złotych. Instytut przyznał im 7 milionów złotych. Choć to jedynie 11,2% budżetu, warto zaznaczyć, że jest to zarazem najwyższa kwota, jaką PISF przyznał w tej sesji.

W komisji opiniującej projekty znaleźli się Urszula Antoniak, Renata Czarnkowska-Listoś, Jan Komasa, Agnieszka Kruk i Krzysztof Terej

Kadr z filmu "Quo Vadis". Paweł Deląg i Bogusław Linda jako Marek Winicjusz i Petroniusz

Najdroższą polską produkcją po 1989 roku jest niezmiennie "Quo Vadis" Jerzego Kawalerowicza. Adaptacja prozy Henryka Sienkiewicza, która trafiła na ekrany w 2001 roku, kosztowała ponad 76 milionów złotych. Na drugim miejscu znajduje się ubiegłoroczny "Chopin, Chopin!" Michała Kwiecińskiego, który kosztował prawie 65 milionów złotych. Oznacza to, że "Słowianie. Swaćba" zajmie trzecie miejsce w rankingu najdroższych polskich filmów – wyprzedzając "Karola – papieża, który został człowiekiem" Giacomo Battiato (ok. 48 milionów zł).

Zobacz zwiastun filmu "Dom dobry"


Aktualnie filmografię Smarzowskiego zamyka "Dom dobry", który zadebiutował na ubiegłorocznym festiwalu w Gdyni. Budząca kontrowersje produkcja została nagrodzona pięcioma Orłami, m.in. dla najlepszego filmu oraz za najlepsze główne role (Agata Turkot i Tomasz Schuchardt). Przypominamy zwiastun:


Powiązane artykuły Wojciech Smarzowski

Zobacz wszystkie artykuły

Swaćba  (2028)

 Swaćba

Chrzest  (2028)

 Chrzest

Najnowsze Newsy

Szokujące "Nieodwracalne" 27 maja o godz. 20 w kinie Iluzjon

11 komentarzy
Filmy

Hollywoodzkie gwiazdy w greckim "Białym Lotosie"

Filmy

Priyanka Chopra Jonas i Orlando Bloom zawalczą razem o przetrwanie

2 komentarze
Seriale

Oscar Isaac i Netflix przygotowują nowy serial o Las Vegas

Filmy

Brendan Fraser poleci na Marsa?

1 komentarz
Filmy

Ridley Scott zamknie Liama Hemswortha w opuszczonym magazynie

1 komentarz
Filmy

Scarlett Johansson w filmie Ariego Astera!

3 komentarze