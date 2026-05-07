Ile będzie kosztował nowy film Smarzowskiego? Znamy budżet "Słowian. Swaćby"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Wojciech Smarzowski pracuje nad monumentalnym projektem opowiadającym o czasach Mieszka I (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Z informacji udostępnionych przez PISF dowiedzieliśmy się, że będzie to jedna z najdroższych polskich produkcji po 1989 roku.
Ile kosztuje nowy projekt Wojciecha Smarzowskiego?
Całkowity budżet przedsięwzięcia zatytułowanego "Słowianie. Swaćba
" wynosi 62,5 miliona złotych. Twórcy wnioskowali do PISF-u o dofinansowanie w wysokości 9 milionów złotych. Instytut przyznał im 7 milionów złotych. Choć to jedynie 11,2% budżetu, warto zaznaczyć, że jest to zarazem najwyższa kwota, jaką PISF przyznał w tej sesji.
W komisji opiniującej projekty znaleźli się Urszula Antoniak
, Renata Czarnkowska-Listoś
, Jan Komasa
, Agnieszka Kruk
i Krzysztof Terej
.
Kadr z filmu "Quo Vadis". Paweł Deląg i Bogusław Linda jako Marek Winicjusz i Petroniusz
Najdroższą polską produkcją po 1989 roku jest niezmiennie "Quo Vadis
" Jerzego Kawalerowicza
. Adaptacja prozy Henryka Sienkiewicza
, która trafiła na ekrany w 2001 roku, kosztowała ponad 76 milionów złotych. Na drugim miejscu znajduje się ubiegłoroczny "Chopin, Chopin!
" Michała Kwiecińskiego
, który kosztował prawie 65 milionów złotych. Oznacza to, że "Słowianie. Swaćba
" zajmie trzecie miejsce w rankingu najdroższych polskich filmów – wyprzedzając "Karola – papieża, który został człowiekiem
" Giacomo Battiato
(ok. 48 milionów zł).
Aktualnie filmografię Smarzowskiego
zamyka "Dom dobry
", który zadebiutował na ubiegłorocznym festiwalu w Gdyni. Budząca kontrowersje produkcja została nagrodzona pięcioma Orłami, m.in. dla najlepszego filmu oraz za najlepsze główne role (Agata Turkot
i Tomasz Schuchardt
). Przypominamy zwiastun: