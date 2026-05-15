"Służący": Nicholas Hoult i Colman Domingo gwiazdami remake'u

Nicholas Hoult ("Superman"), Colman Domingo ("Euforia"), Emma Corrin ("Deadpool & Wolverine") oraz Noah Jupe ("Hamnet") zagrają główne role w dreszczowcu "The Servant". Autorem scenariusza i reżyserem jest Francis Lee ("Amonit", "Piękny kraj").
"Służący" wraca na ekran
Akcja filmu ma się rozgrywać w Nowym Jorku lat 50. Głównym bohaterem będzie Tony (Hoult
) - uprzywilejowany Brytyjczyk, który wprowadza się do luksusowego apartamentu przy Central Parku. Na miejscu wikła się w niebezpieczną grę psychologiczną ze swoim służącym Barrettem, którego zagra Domingo
.
"The Servant" to remake kultowego filmu "Służący
" z 1963 roku w reżyserii Josepha Loseya
, zrealizowanego na podstawie scenariusza Harolda Pintera
. Oryginał zasłynął z odważnego podejścia do tematów klasowych, seksualności i polityki. Inspiracją dla nowej wersji mają być współczesne napięcia społeczne.
Zdjęcia do filmu powinny rozpocząć się w styczniu 2027 roku.
