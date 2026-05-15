"Służący": Nicholas Hoult i Colman Domingo gwiazdami remake'u

Deadline
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Nicholas Hoult ("Superman"), Colman Domingo ("Euforia"), Emma Corrin ("Deadpool & Wolverine") oraz Noah Jupe ("Hamnet") zagrają główne role w dreszczowcu "The Servant". Autorem scenariusza i reżyserem jest Francis Lee ("Amonit", "Piękny kraj").

"Służący" wraca na ekran



Akcja filmu ma się rozgrywać w Nowym Jorku lat 50. Głównym bohaterem będzie Tony (Hoult) - uprzywilejowany Brytyjczyk, który wprowadza się do luksusowego apartamentu przy Central Parku. Na miejscu wikła się w niebezpieczną grę psychologiczną ze swoim służącym Barrettem, którego zagra Domingo.


"The Servant" to remake kultowego filmu "Służący" z 1963 roku w reżyserii Josepha Loseya, zrealizowanego na podstawie scenariusza Harolda Pintera. Oryginał zasłynął z odważnego podejścia do tematów klasowych, seksualności i polityki. Inspiracją dla nowej wersji mają być współczesne napięcia społeczne.

Zdjęcia do filmu powinny rozpocząć się w styczniu 2027 roku.

