"S.W.A.T." opanował CANAL+. A premiera "S.W.A.T. Exiles" już wkrótce

Nie wszystkie seriale kończą się wraz z ostatnim odcinkiem – są też takie, które zmieniają skład i wracają do gry. Fani "S.W.A.T." nie będą musieli długo czekać na kolejną porcję policyjnych akcji, bo CANAL+ przygotowuje dla nich dużą dawkę emocji. Na platformie stopniowo pojawiają się kolejne sezony oryginalnej serii, a już 2 listopada zadebiutuje "S.W.A.T. Exiles", nowa odsłona tego uniwersum.
W CANAL+
można więc nadrobić losy Daniela "Hondo" Harrelsona, zanim ponownie stanie na czele eksperymentalnego zespołu.
"S.W.A.T. Exiles" – © 2026 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved
Kolejne sezony "S.W.A.T." trafiają do CANAL+
W centrum historii "S.W.A.T.
" znajduje się Hondo, w którego wciela się Shemar Moore
. Jego bohater musi nie tylko dowodzić funkcjonariuszami podczas niebezpiecznych operacji, ale też mierzyć się z konfliktami wewnątrz policji i problemami społeczności, którą chroni. Dynamiczna akcja idzie tu w parze z opowieścią o lojalności, odpowiedzialności oraz cenie, jaką płaci się za służbę. CANAL+
stopniowo udostępnia kolejne sezony produkcji, które pojawiają się co dwa tygodnie. Już teraz znajdziecie w bibliotece kilka sezonów. Dzięki pierwszym odcinkom można wrócić do początków historii Hondo i prześledzić, jak zmieniały się jego relacje z podwładnymi oraz sama jednostka. Początki "S.W.A.T." przypominają też o bohaterach, którzy od lat współtworzą serial, w tym o Davidzie "Deaconie" Kayu, Jimie Streecie i Victorii Tani. Zanim więc pojawi się nowa drużyna, warto sprawdzić, jak wyglądał świat S.W.A.T. pod wodzą jego najbardziej rozpoznawalnego dowódcy.
"S.W.A.T.
" to rzadki przypadek serialu, którego kolejne sezony przyciągały przed ekrany coraz większą liczbę widzów. Oddani fani pokazali swoją miłość do produkcji, przekonując decydentów, by serial nie kończył się na 6. sezonie. Za ich sprawą wyprodukowano także sezon 7. i 8.
"S.W.A.T. Exiles" – nowy zespół, jeszcze wyższa stawka
W "S.W.A.T. Exiles
" Shemar Moore
ponownie wcieli się w Hondo, tym razem wyciągniętego z przymusowej emerytury. Wszystko zaczyna się od nieudanej, głośnej operacji, po której jego kariera zostaje brutalnie przerwana. Szansę na powrót daje mu były przełożony Robert Hicks, powierzając mu stworzenie eksperymentalnej jednostki złożonej z młodych funkcjonariuszy, których inni uznali za trudnych lub niedopasowanych. Hondo ma niewiele czasu, by udowodnić, że ta zbieranina może stać się skutecznym oddziałem. Stawka jest wysoka: chodzi nie tylko o bezpieczeństwo miasta, ale również o przyszłość samego programu S.W.A.T.
"S.W.A.T. Exiles" – © 2026 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved
Nowy zespół to mieszanka ambicji, talentu i problemów, które mogą utrudnić wspólne akcje. Wśród rekrutów znajduje się Sammy Bishop, funkcjonariusz chętnie pokazujący swoje umiejętności w internecie, oraz Ethan Cole, taktyczny geniusz, któremu trudno odnaleźć się w kontaktach z innymi ludźmi. Cassidy Reed chce udowodnić, że zasługuje na swoje miejsce w oddziale, a Jude Callan wnosi do niego nieprzewidywalność oraz bagaż trudnych doświadczeń. Ważną rolę odegra również Malik Anderson, ambitny i bystry rekrut, który skrywa tajemnice mogące zagrozić całej drużynie. Hondo będzie musiał nauczyć się kierować ludźmi, którzy niekoniecznie zamierzają bez zastrzeżeń wykonywać jego polecenia.
Problemy nowego oddziału nie ograniczą się jednak do różnic charakterów i braku doświadczenia. Podczas kolejnych operacji przeciwko groźnym przestępcom Hondo zacznie podejrzewać, że ktoś z jego otoczenia przekazuje informacje osobom spoza jednostki. Śledztwo odsłoni znacznie większą intrygę, sięgającą kierownictwa policji w Los Angeles i gabinetu burmistrza. W tle pojawi się pytanie, czy ktoś celowo próbuje doprowadzić do kompromitacji S.W.A.T., by zastąpić tę formację rozwiązaniem łatwiejszym do kontrolowania. Serial zadebiutuje w CANAL+ 2 listopada.
"S.W.A.T. Exiles" – © 2026 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved
Za "S.W.A.T. Exiles
" odpowiada Jason Ning
. Obok Moore'a
powrócą Jay Harrington
jako Deacon Kay i Patrick St. Esprit
jako Robert Hicks, natomiast wśród nowych twarzy znaleźli się między innymi Lucy Barrett
, Adain Bradley
, Zyra Gorecki
, Ronen Rubinstein
i Freddy Miyares
.
Największą niewiadomą pozostaje to, czy Hondo zdoła zbudować zespół z ludzi, których inni skreślili, i odkryć, kto naprawdę chce pogrzebać S.W.A.T. Premiera "S.W.A.T. Exiles
" odbędzie się 2 listopada w CANAL+
, a kolejne sezony oryginalnej serii będą sukcesywnie trafiać do oferty platformy.
Informacja sponsorowana