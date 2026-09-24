"SICK" Agaty Trzebuchowskiej wraca z Teksasu z dwiema nagrodami!

"SICK" Agaty Trzebuchowskiej wraca ze światowej premiery na festiwalu Fantastic Fest w Teksasie z dwoma nagrodami.
Horror coming-of-age "SICK
", pełnometrażowy debiut reżyserski Agaty Trzebuchowskiej
, wraca z festiwalu Fantastic Fest z aż dwoma laurami: nagrodą dla najlepszej reżyserii oraz wyróżnienia specjalnego dla duetu aktorskiego – Katarzyny Łubik
i Konrada Kąkola
.
"SICK" na Fantastic Fest w Austin w Teksasie
Fantastic Fest w Austin w Teksasie, gdzie film miał swoją światową premierę tuż przed Festiwalem Filmów Fabularnych w Gdyni to jeden z najważniejszych festiwali kina gatunkowego na świecie i największy w swojej kategorii w USA. Film został zakwalifikowany do konkursu Next Wave Competition, który – jak czytamy na stronie festiwalu – promuje obiecujących twórców filmowych prezentujących odważne, podejmujące ryzyko kino gatunkowe. Będzie także pokazywany w ramach tematycznych pasm programowych "Respect Your Elders" i "Arthouse Gone Wild".
"SICK
" był jedynym polskim filmem tegorocznej edycji festiwalu i został podwójnie nagrodzony. Fantastic Fest, odbywający się w Austin w Teksasie, od ponad dwóch dekad jest jednym z najważniejszych miejsc dla światowego kina gatunkowego. To właśnie tutaj swoje światowe premiery miały m.in. "Aż poleje się krew
" Paula Thomasa Andersona
, "John Wick
" z Keanu Reevesem
, "Split
" M. Nighta Shyamalana
, "Zombieland
" Rubena Fleischera
, "Uśmiechnij się
" Parkera Finna
czy "Frankenweenie
" Tima Burtona
.
Dla Agaty Trzebuchowskiej
, którą międzynarodowa publiczność poznała dzięki głównej roli w nagrodzonej Oscarem "Idze
" Pawła Pawlikowskiego
, "SICK
" jest kolejnym krokiem na konsekwentnie rozwijanej drodze reżyserskiej. Jej krótkometrażowy debiut "Skwar
" (2017) miał premierę w konkursie Sundance Film Festival, a teraz Trzebuchowska debiutuje jako reżyserka pełnego metrażu. Światowa premiera "SICK
" na Fantastic Fest w Austin otwiera kolejny rozdział jej międzynarodowej kariery po drugiej stronie kamery.
O CZYM JEST "SICK"?
Podczas letnich wakacji szesnastoletni Maks i jego nieco starsza siostra Emma wyjeżdżają na wieś, by opiekować się schorowaną babcią. W dusznej atmosferze mazurskiego domu budzi się między nimi zakazane pragnienie, które splata się z coraz bardziej niepokojącą przemianą babci, zwiastując kres dzieciństwa.