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"SICK" Agaty Trzebuchowskiej wraca z Teksasu z dwiema nagrodami!

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&quot;SICK&quot; Agaty Trzebuchowskiej wraca z Teksasu z dwiema nagrodami!
"SICK" Agaty Trzebuchowskiej wraca ze światowej premiery na festiwalu Fantastic Fest w Teksasie z dwoma nagrodami.

Horror coming-of-age "SICK", pełnometrażowy debiut reżyserski Agaty Trzebuchowskiej, wraca z festiwalu Fantastic Fest z aż dwoma laurami: nagrodą dla najlepszej reżyserii oraz wyróżnienia specjalnego dla duetu aktorskiego – Katarzyny Łubik i Konrada Kąkola.


"SICK" na Fantastic Fest w Austin w Teksasie



Fantastic Fest w Austin w Teksasie, gdzie film miał swoją światową premierę tuż przed Festiwalem Filmów Fabularnych w Gdyni to jeden z najważniejszych festiwali kina gatunkowego na świecie i największy w swojej kategorii w USA. Film został zakwalifikowany do konkursu Next Wave Competition, który – jak czytamy na stronie festiwalu – promuje obiecujących twórców filmowych prezentujących odważne, podejmujące ryzyko kino gatunkowe. Będzie także pokazywany w ramach tematycznych pasm programowych "Respect Your Elders" i "Arthouse Gone Wild".

"SICK" był jedynym polskim filmem tegorocznej edycji festiwalu i został podwójnie nagrodzony. Fantastic Fest, odbywający się w Austin w Teksasie, od ponad dwóch dekad jest jednym z najważniejszych miejsc dla światowego kina gatunkowego. To właśnie tutaj swoje światowe premiery miały m.in. "Aż poleje się krew" Paula Thomasa Andersona, "John Wick" z Keanu Reevesem, "Split" M. Nighta Shyamalana, "Zombieland" Rubena Fleischera, "Uśmiechnij się" Parkera Finna czy "Frankenweenie" Tima Burtona.

Dla Agaty Trzebuchowskiej, którą międzynarodowa publiczność poznała dzięki głównej roli w nagrodzonej Oscarem "Idze" Pawła Pawlikowskiego, "SICK" jest kolejnym krokiem na konsekwentnie rozwijanej drodze reżyserskiej. Jej krótkometrażowy debiut "Skwar" (2017) miał premierę w konkursie Sundance Film Festival, a teraz Trzebuchowska debiutuje jako reżyserka pełnego metrażu. Światowa premiera "SICK" na Fantastic Fest w Austin otwiera kolejny rozdział jej międzynarodowej kariery po drugiej stronie kamery.

O CZYM JEST "SICK"?



Podczas letnich wakacji szesnastoletni Maks i jego nieco starsza siostra Emma wyjeżdżają na wieś, by opiekować się schorowaną babcią. W dusznej atmosferze mazurskiego domu budzi się między nimi zakazane pragnienie, które splata się z coraz bardziej niepokojącą przemianą babci, zwiastując kres dzieciństwa.

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