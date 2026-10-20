"SOR": "Lekarz też człowiek". Twórcy i gwiazdy o tajnikach pracy na planie

"SOR" właśnie zagościł w naszych domach. Na platformie Prime Video już dziś można oglądać wszystkie odcinki pierwszego sezonu serialu, który przygląda się pracy lekarzy przy nagłych i drastycznych przypadkach. Za serial odpowiadają: Sylwia Rosak i Sara Bustamante-Drozdek jako reżyserki, Maciej Sobczyk i Zbigniew Zborowski, którzy dostarczyli scenariusz, a na ekranie oglądamy m.in.: Sebastiana Delę, Sonię Mietielicę oraz Ireneusza Czopa w rolach głównych.
Jeszcze przed premierą serialu porozmawialiśmy z twórcami i gwiazdami, żeby dowiedzieć się, jak doszło do realizacji tego projektu, jak aktorzy szkolili się do swoich ról i skąd wzięły się pomysły na ciekawe zagadki diagnostyczne.
Zobaczcie, co nam opowiedzieli, bo zanim ekipa weszła na plan, działo się dużo.
Serial można też oglądać w TVP2 – pierwszy z 12 odcinków już dziś o godz. 22:20. Kolejne – co tydzień.
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"SOR" – zobacz zwiastun
Sercem opowieści jest historia Piotra Hajduka (Sebastian Dela
) i Kasi Zawadzkiej (Sonia Mietielica
). Kiedy widzieli się po raz ostatni, byli jeszcze młodymi ludźmi z zupełnie innymi planami na przyszłość. Po latach Piotr wraca już jako lekarz – świadomy swoich błędów i gotowy zawalczyć o to, co kiedyś stracił. Los ponownie stawia go obok Kasi – kobiety, która była miłością jego życia. Tym razem jednak ich relacja będzie musiała przetrwać w świecie, w którym trudno znaleźć nawet chwilę na rozmowę.