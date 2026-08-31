Newsy Seriale "SOR": Wspólna produkcja Prime Video i TVP2 w drodze. Sebastian Dela i Sonia Mietelica w rolach głównych
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"SOR": Wspólna produkcja Prime Video i TVP2 w drodze. Sebastian Dela i Sonia Mietelica w rolach głównych

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https://www.filmweb.pl/news/%22SOR%22%3A+Wsp%C3%B3lna+produkcja+Prime+Video+i+TVP2+w+drodze.+Sebastian+Dela+i+Sonia+Mietelica+w+rolach+g%C5%82%C3%B3wnych-168316
&quot;SOR&quot;: Wspólna produkcja Prime Video i TVP2 w drodze. Sebastian Dela i Sonia Mietelica w rolach głównych
źródło: materialy promocyjne
Intensywność, presja czasu, trudne decyzje i emocje, które nie kończą się wraz z kolejnym dyżurem. Telewizja Polska i Prime Video przygotowują nowy serial fabularny "SOR", którego akcja osadzona jest w jednym z najbardziej wymagających miejsc szpitala, gdzie każdego dnia życie spotyka się ze śmiercią, a lekarze muszą działać szybciej niż pozwalają im na to własne emocje. W rolach głównych zobaczymy m.in. Sebastiana Delę, Sonię Mietielicę.

"SOR" to nowoczesne spojrzenie na gatunek serialu medycznego. Produkcja pokaże szpitalny oddział ratunkowy jako miejsce ciągłego ruchu, napięcia i nieprzewidywalności. To przestrzeń, w której za drzwiami gabinetów i sal ratunkowych rozgrywają się nie tylko dramatyczne historie pacjentów, ale także osobiste wybory i konflikty ludzi, którzy każdego dnia walczą o ich życie. Serial połączy elementy emocjonującego dramatu, thrillera i historii obyczajowej, pokazując pracę lekarzy z perspektywy miejsca, w którym liczy się każda sekunda. 


"SOR" pokaże nie tylko spektakularne akcje ratunkowe, ale również ludzi stojących za medycznymi procedurami – ich zmęczenie, determinację, błędy, nadzieje i relacje. To opowieść o tych, którzy każdego dnia ratują innych, często zapominając o sobie.

Sercem opowieści będzie historia Piotra Hajduka (Sebastian Dela) i Kasi Zawadzkiej (Sonia Mietielica). Kiedy widzieli się po raz ostatni, byli jeszcze młodymi ludźmi z zupełnie innymi planami na przyszłość. Po latach Piotr wraca już jako lekarz – świadomy swoich błędów i gotowy zawalczyć o to, co kiedyś stracił. Los ponownie stawia go obok Kasi – kobiety, która była miłością jego życia. Tym razem jednak ich relacja będzie musiała przetrwać w świecie, w którym trudno znaleźć nawet chwilę na rozmowę.

Serial w reżyserii Sary Bustamante-Drozdek oraz Sylwii Rosak będzie dostępny dla widzów TVP2, TVP VOD oraz w serwisie streamingowym Prime Video. Twórcami scenariusza są Maciej Sobczyk i Zbigniew Zborowski. Premiera 12-odcinkowej produkcji zaplanowana jest na jesień tego roku.

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