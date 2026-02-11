Newsy Seriale Ana de Armas i Jennifer Connelly zaczną szpiegować dla twórcy "Homeland"?
Seriale

Ana de Armas i Jennifer Connelly zaczną szpiegować dla twórcy "Homeland"?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Safe+Houses%22%3A+Ana+de+Armas+i+Jennifer+Connelly+w+nowym+thrillerze+od+tw%C3%B3rcy+%22Homeland%22+dla+Apple+TV%2B-165138
Ana de Armas i Jennifer Connelly zaczną szpiegować dla twórcy &quot;Homeland&quot;?
źródło: Getty Images
autor: WWD
Po niedawnej konferencji wydaje się, że Apple nie planuje zwalniać z produkcją nowych, prestiżowych produkcji. Jak donosi portal Deadline, dokładnie tym ma okazać się serial "Safe Houses", przynajmniej pod kątem aktorskim. Zdaniem dziennikarzy udział w ośmioodcinkowym projekcie negocjują właśnie Ana de Armas i Jennifer Connelly

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ


"Safe Houses" – co wiemy?



GettyImages-2255288103.jpg Getty Images © Christopher Polk/2026GG


Akcja "Safe Houses" – nowej szpiegowskiej propozycji Apple – rusza zaraz po zabójstwie wysoko postawionego oficera CIA w Madrycie. Tajemnicze zabójstwo rozpoczyna dwa prywatne śledztwa, mające na celu schwytanie winnych. Na czele jednego z nich staje Sofía Jiménez (Ana de Armas), agentka CIA zbiegła z miejsca morderstwa i w konsekwencji oskarżona o popełnienie zbrodni. Drugim zajmuje się z kolei ambasadorka Elizabeth Winthrop (Jennifer Connelly), wdowa po zabitym oficerze. W toku obu śledztw kobiety stojące po dwóch stronach barykady natrafiają na spisek, który może zagrozić układowi sił całej planety.

"Safe Houses" będzie adaptacją powieści Dana Fespermana pod tym samym tytułem, wydanej w USA w 2018 roku. Za przeniesienie tekstu książki na język scenariusza odpowiada Gideon Raff – scenarzysta takich serialowych produkcji gatunkowych jak "Homeland" czy "The Spy". Według doniesień, stanie on też za kamerą kilku odcinków. Reżyserem pierwszego z nich ma zostać z kolei znany z "Peaky Blinders" Otto Bathurst.

GettyImages-2238418111.jpg Getty Images © Edward Berthelot


Jeśli negocjacje zostaną z sukcesem doprowadzone do końca, dla Any de Armas rola w "Safe Houses" będzie pierwszym występem w amerykańskim serialu i zarazem kontynuacją obranej drogi w kinie gatunkowym. Inaczej jest w przypadku Jennifer Connelly, która w ostatnim czasie pojawia się przede wszystkim w produkcjach serialowych – "Mrocznej materii" czy "Snowpiercerze". Od 2020 roku na kinowym ekranie fani mogli oglądać aktorkę wyłącznie dwukrotnie: w "Top Gun: Maverick" oraz niezależnym dramacie "Złe zachowanie".

"Ballerina" – zwiastun filmu



Powiązane artykuły Ana de Armas

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Koniec kontrowersji, aktorka podmieniona

9 komentarzy
Filmy Multimedia

"In a Violent Nature 2": Johnny na pierwszym zdjęciu z planu

1 komentarz
VOD Filmy

Gwiazda "Dojrzewania" wraca na pokład z Tomem Hanksem

3 komentarze
Filmy

Brie Larson gwiazdą nowego filmu twórcy "Strange Darling"

Filmy

Nick Jonas powalczy o przetrwanie podczas Bożego Narodzenia

Inne Filmy

Tej książki nie dawajcie Margot Robbie

24 komentarze
VOD Seriale

Serialowy "Harry Potter" pokaże więcej niż książki. Malfoy zyska nowe oblicze

46 komentarzy