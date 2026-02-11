Ana de Armas i Jennifer Connelly zaczną szpiegować dla twórcy "Homeland"?

Po niedawnej konferencji wydaje się, że Apple nie planuje zwalniać z produkcją nowych, prestiżowych produkcji. Jak donosi portal Deadline, dokładnie tym ma okazać się serial "Safe Houses", przynajmniej pod kątem aktorskim. Zdaniem dziennikarzy udział w ośmioodcinkowym projekcie negocjują właśnie Ana de Armas i Jennifer Connelly. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Safe Houses" – co wiemy?
Getty Images © Christopher Polk/2026GG
Akcja "Safe Houses" – nowej szpiegowskiej propozycji Apple – rusza zaraz po zabójstwie wysoko postawionego oficera CIA w Madrycie. Tajemnicze zabójstwo rozpoczyna dwa prywatne śledztwa, mające na celu schwytanie winnych. Na czele jednego z nich staje Sofía Jiménez (Ana de Armas
), agentka CIA zbiegła z miejsca morderstwa i w konsekwencji oskarżona o popełnienie zbrodni. Drugim zajmuje się z kolei ambasadorka Elizabeth Winthrop (Jennifer Connelly
), wdowa po zabitym oficerze. W toku obu śledztw kobiety stojące po dwóch stronach barykady natrafiają na spisek, który może zagrozić układowi sił całej planety.
"Safe Houses" będzie adaptacją powieści Dana Fespermana pod tym samym tytułem, wydanej w USA w 2018 roku. Za przeniesienie tekstu książki na język scenariusza odpowiada Gideon Raff
– scenarzysta takich serialowych produkcji gatunkowych jak "Homeland
" czy "The Spy
". Według doniesień, stanie on też za kamerą kilku odcinków. Reżyserem pierwszego z nich ma zostać z kolei znany z "Peaky Blinders
" Otto Bathurst
.
Getty Images © Edward Berthelot
Jeśli negocjacje zostaną z sukcesem doprowadzone do końca, dla Any de Armas
rola w "Safe Houses" będzie pierwszym występem w amerykańskim serialu i zarazem kontynuacją obranej drogi w kinie gatunkowym. Inaczej jest w przypadku Jennifer Connelly
, która w ostatnim czasie pojawia się przede wszystkim w produkcjach serialowych – "Mrocznej materii
" czy "Snowpiercerze
". Od 2020 roku na kinowym ekranie fani mogli oglądać aktorkę wyłącznie dwukrotnie: w "Top Gun: Maverick
" oraz niezależnym dramacie "Złe zachowanie
".
