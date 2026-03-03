Newsy Filmy "Santo Subito": Andrzej Chyra jako papież Jan Paweł II. Co wiemy o filmie?
"Santo Subito": Andrzej Chyra jako papież Jan Paweł II. Co wiemy o filmie?

Variety
https://www.filmweb.pl/news/%22Santo+Subito%22%3A+Andrzej+Chyra+i+Cezary+%C5%BBak+u+boku+Charlotte+Rampling+i+Marka+Ruffalo-165449
&quot;Santo Subito&quot;: Andrzej Chyra jako papież Jan Paweł II. Co wiemy o filmie?
źródło: East News
autor: Pawel Wodzynski
Dla polskich kinomanów Jan Paweł II ma twarz Piotra Adamczyka, który wcielił się w tytułową rolę w dramacie biograficznym "Karol – papież, który pozostał człowiekiem". Wkrótce to może się zmienić. Dowiedzieliśmy się właśnie, kto zagra papieża Polaka w przygotowywanym właśnie thrillerze "Santo Subito".

Jak podaje Variety, rola Jana Pawła II w "Santo Subito" przypadła Andrzejowi Chyrze. U jego boku, jako kardynał Stanisław Dziwisz, pojawi się Cezary Żak. Charlotte Rampling (na zdjęciu poniżej) wcieli się w Annę-Teresę Tymieniecką – amerykańską filozofkę polskiego pochodzenia, przyjaciółkę Jana Pawła II, z którym przez lata korespondowała.

Wcześniej potwierdzono już udział Marka Ruffalo. Zagra on ojca Josepha Murolo – wyznaczonego przez Watykan "adwokata diabła" mającego potwierdzić, że nic nie stoi na przeszkodzie przed wyniesieniem zmarłego w 2005 roku papieża na ołtarze (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). W pozostałych rolach Marisa Borini jako Sofia Murolo, matka Josepha, Anton Lesse jako ojciec Matthew, jego przyjaciel oraz Adam Bessa jako Ali Agça.

GettyImages-2238162293.jpg Getty Images © Dominique Charriau

Prace na planie już trwają. Materiał zostanie zrealizowany we Włoszech oraz Polsce. Za sterami produkcji stoi Bertrand Bonello. Współautorem scenariusza jest Thomas Bidegain. Zdjęcia realizuje Josée Deshaies

W 2024 roku na festiwalu w Telluride zadebiutował opowiadający o wyborze papieża thriller "Konklawe". Film, będący adaptacją powieści Roberta Harrisa pod tym samym tytułem, był nominowany do Oscarów w ośmiu kategoriach. Zdobył jedną statuetkę – za najlepszy scenariusz adaptowany. Przypominamy jego zwiastun: 


Santo Subito  (2026)

 Santo Subito

