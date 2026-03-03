"Santo Subito": Andrzej Chyra jako papież Jan Paweł II. Co wiemy o filmie?

Dla polskich kinomanów Jan Paweł II ma twarz Piotra Adamczyka, który wcielił się w tytułową rolę w dramacie biograficznym "Karol – papież, który pozostał człowiekiem". Wkrótce to może się zmienić. Dowiedzieliśmy się właśnie, kto zagra papieża Polaka w przygotowywanym właśnie thrillerze "Santo Subito". TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Andrzej Chyra jako Jan Paweł IIJak podaje Variety, rola Jana Pawła II w "Santo Subito" przypadła Andrzejowi Chyrze. U jego boku, jako kardynał Stanisław Dziwisz, pojawi się Cezary Żak. Charlotte Rampling
(na zdjęciu poniżej) wcieli się w Annę-Teresę Tymieniecką – amerykańską filozofkę polskiego pochodzenia, przyjaciółkę Jana Pawła II, z którym przez lata korespondowała.
Wcześniej potwierdzono już udział Marka Ruffalo
. Zagra on ojca Josepha Murolo – wyznaczonego przez Watykan "adwokata diabła" mającego potwierdzić, że nic nie stoi na przeszkodzie przed wyniesieniem zmarłego w 2005 roku papieża na ołtarze (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ
). W pozostałych rolach Marisa Borini jako Sofia Murolo, matka Josepha, Anton Lesse jako ojciec Matthew, jego przyjaciel oraz Adam Bessa jako Ali Agça.
Prace na planie już trwają. Materiał zostanie zrealizowany we Włoszech oraz Polsce. Za sterami produkcji stoi Bertrand Bonello
. Współautorem scenariusza jest Thomas Bidegain
. Zdjęcia realizuje Josée Deshaies
.
W 2024 roku na festiwalu w Telluride zadebiutował opowiadający o wyborze papieża thriller "Konklawe
". Film, będący adaptacją powieści Roberta Harrisa
pod tym samym tytułem, był nominowany do Oscarów w ośmiu kategoriach. Zdobył jedną statuetkę – za najlepszy scenariusz adaptowany. Przypominamy jego zwiastun: