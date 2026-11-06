Chris Pratt powróci jako James Reece. Ale nie w "Liście śmierci"

Prime Video dało zielone światło serialowi "Savage Son". Jego gwiazdą będzie Chris Pratt, który powróci jako James Reece – bohater znany z "Listy śmierci" i jej spin-offu zatytułowanego "Mroczny wilk".
Co wiemy o "Savage Son"?
"Savage Son
" będzie adaptacją powieści Jacka Carra
pod tym samym tytułem – trzeciego tomu cyklu o Jamesie Reecie. W Polsce została ona wydana nakładem wydawnictwa Czarna Owca jako "Ostatnie polowanie". W oficjalnym opisie czytamy: Były kapitan Navy SEALs, James Reece, dochodzi do siebie po operacji. Na ranczu przyjaciela i byłego towarzysza broni, Raife’a Hastingsa, Reece musi wreszcie uporać się ze stratą i pomyśleć nie tylko o zemście, lecz także o przyszłości. Tej przyszłości chce go pozbawić bratwa, rosyjska mafia. Za namową Olivera Greya, analityka CIA, który przeszedł na stronę wroga, pachan jednego z gangów wysyła do Stanów oddział zabójców. Planując odwet, Grey raz po raz spogląda na zegarek odebrany Thomasowi Reece’owi. Syn wkrótce dołączy do ojca. W tym samym czasie gdzieś na odległej Syberii kobieta ucieka przed tajemniczym mężczyzną. Trwa śnieżyca, między drzewami słychać wściekłe ujadanie psów gończych. Podążający za nią człowiek już niedługo urządzi sobie łowy, w których stawką będzie życie… lub śmierć.
Jak podaje The Hollywood Reporter, Prime Video wciąż jeszcze nie podjęło decyzji o przyszłości oryginalnego serialu, czyli "Listy śmierci
". Na tym etapie nie wiadomo, czy w "Savage Son
" do swoich ról powróci ktoś poza Prattem
. Nie wybrano też scenarzystów ani showrunnera.
Ostatnie role Chrisa Pratta. Zobacz zwiastun "Listy śmierci"Chris Pratt
po raz ostatni wcielił się w Star-Lorda
w filmie "Strażnicy Galaktyki: Volume 3
". Mogliśmy go zobaczyć też w filmach "The Electric State
" i "90 minut do wolności
" oraz serialu "Lista śmierci
" (zwiastun poniżej); użyczał też głosu bohaterom animacji "Garfield
" i "Super Mario Galaxy Film
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. familijną komedię przygodową "Droga wojowniczego dzieciaka
".