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Chris Pratt powróci jako James Reece. Ale nie w "Liście śmierci"

The Hollywood Reporter / autor: /
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Chris Pratt powróci jako James Reece. Ale nie w &quot;Liście śmierci&quot;
źródło: materialy promocyjne
Prime Video dało zielone światło serialowi "Savage Son". Jego gwiazdą będzie Chris Pratt, który powróci jako James Reece – bohater znany z "Listy śmierci" i jej spin-offu zatytułowanego "Mroczny wilk".

Co wiemy o "Savage Son"?


"Savage Son" będzie adaptacją powieści Jacka Carra pod tym samym tytułem – trzeciego tomu cyklu o Jamesie Reecie. W Polsce została ona wydana nakładem wydawnictwa Czarna Owca jako "Ostatnie polowanie". W oficjalnym opisie czytamy: 

Były kapitan Navy SEALs, James Reece, dochodzi do siebie po operacji. Na ranczu przyjaciela i byłego towarzysza broni, Raife’a Hastingsa, Reece musi wreszcie uporać się ze stratą i pomyśleć nie tylko o zemście, lecz także o przyszłości. Tej przyszłości chce go pozbawić bratwa, rosyjska mafia. Za namową Olivera Greya, analityka CIA, który przeszedł na stronę wroga, pachan jednego z gangów wysyła do Stanów oddział zabójców. Planując odwet, Grey raz po raz spogląda na zegarek odebrany Thomasowi Reece’owi. Syn wkrótce dołączy do ojca. W tym samym czasie gdzieś na odległej Syberii kobieta ucieka przed tajemniczym mężczyzną. Trwa śnieżyca, między drzewami słychać wściekłe ujadanie psów gończych. Podążający za nią człowiek już niedługo urządzi sobie łowy, w których stawką będzie życie… lub śmierć.


Jak podaje The Hollywood Reporter, Prime Video wciąż jeszcze nie podjęło decyzji o przyszłości oryginalnego serialu, czyli "Listy śmierci". Na tym etapie nie wiadomo, czy w "Savage Son" do swoich ról powróci ktoś poza Prattem. Nie wybrano też scenarzystów ani showrunnera. 

Ostatnie role Chrisa Pratta. Zobacz zwiastun "Listy śmierci"


Chris Pratt po raz ostatni wcielił się w Star-Lorda w filmie "Strażnicy Galaktyki: Volume 3". Mogliśmy go zobaczyć też w filmach "The Electric State" i "90 minut do wolności" oraz serialu "Lista śmierci" (zwiastun poniżej); użyczał też głosu bohaterom animacji "Garfield" i "Super Mario Galaxy Film". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. familijną komedię przygodową "Droga wojowniczego dzieciaka". 


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