Newsy Filmy "Scapegoat": Kto dołączył do Scarlett Johansson w obsadzie nowego filmu Ariego Astera?
Filmy

"Scapegoat": Kto dołączył do Scarlett Johansson w obsadzie nowego filmu Ariego Astera?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Scapegoat%22%3A+Ella+Purnell+i+Caleb+Landry+Jones+w+obsadzie+nowego+filmu+tw%C3%B3rcy+%22Hereditary%22-168784
&quot;Scapegoat&quot;: Kto dołączył do Scarlett Johansson w obsadzie nowego filmu Ariego Astera?
źródło: Getty Images
autor: Kevin Winter
Ari Aster pracuje aktualnie nad swoim czwartym filmem – tajemniczym projektem zatytułowanym "Scapegoat". Jak podaje Deadline, do obsady dołączyły trzy nowe osoby.

Kto dołączył do obsady "Scapegoat"?


Do obsady "Scapegoat" dołączyli Ella Purnell ("Fallout"), Caleb Landry Jones ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri") i Samba Schutte ("Jedyna"). Nie wiadomo, jakie przypadły im role. Szczegóły fabuły – tradycyjnie u Astera – również trzymane są w tajemnicy. Początkowo mówiło się, że film został pomyślany jako utrzymana w duchu "Eddington" satyra, a tytułowym kozłem ofiarnym będzie grana przez Scarlett Johansson lekarka, której pacjent (celebryta wzorowany na Jake'u Paulu) umiera na stole operacyjnym (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Według innych źródeł "Scapegoat" ma być romansem science fiction lub po prostu dramatem.

GettyImages-2259822463.jpg Getty Images © Michael Tullberg
Caleb Landry Jones na premierze filmu "Drakula. Historia wiecznej miłości"

Wcześniej potwierdzono już udział Jacoba Elordiego i Jude'a Lawa. Aster reżyseruje na podstawie scenariusza, który sam napisał. Wśród producentów znalazł się jego stały współpracownik Lars Knudsen.

"Eddington" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o ostatnim filmie Astera – czarnej komedii / westernie "Eddington":



Zobacz zwiastun filmu "Bo się boi"


Surrealistyczny komediodramat "Bo się boi" trafił na ekrany w 2023 roku. W tytułowego bohatera – neurotycznego mężczyznę, który nieoczekiwanie musi opuścić bezpieczny dom i wyruszyć w podróż, podczas której skonfrontuje się ze swoimi lękami – wcielił się Joaquin Phoenix. Przypominamy zwiastun:



Powiązane artykuły Ella Purnell

Zobacz wszystkie artykuły

Scapegoat  (2027)

 Scapegoat

Najnowsze Newsy

Wideo

Za ten film Izrael chce odebrać twórcom obywatelstwo (ZWIASTUN)

7 komentarzy

Nowość na Filmwebie: Watch Rank

4 komentarze
Filmy

"Z "Igrzysk śmierci" trafi prosto na księżyc

1 komentarz
VOD Seriale

Nicole Kidman i Elle Fanning w nowym serialu A24

Filmy

Powrót na "Ulicę Sezamkową". Netflix szykuje pełnometrażowy film

8 komentarzy
VOD Seriale

"Bestia we mnie" nie jest już miniserialem. Powstanie drugi sezon

1 komentarz
Filmy

"Rolling Loud. Film" w kinach od 2 października!