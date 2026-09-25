"Scapegoat": Kto dołączył do Scarlett Johansson w obsadzie nowego filmu Ariego Astera?

Ari Aster pracuje aktualnie nad swoim czwartym filmem – tajemniczym projektem zatytułowanym "Scapegoat". Jak podaje Deadline, do obsady dołączyły trzy nowe osoby.
Kto dołączył do obsady "Scapegoat"?
Do obsady "Scapegoat
" dołączyli Ella Purnell
("Fallout
"), Caleb Landry Jones
("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri
") i Samba Schutte
("Jedyna
"). Nie wiadomo, jakie przypadły im role. Szczegóły fabuły – tradycyjnie u Astera
– również trzymane są w tajemnicy. Początkowo mówiło się, że film został pomyślany jako utrzymana w duchu "Eddington
" satyra, a tytułowym kozłem ofiarnym będzie grana przez Scarlett Johansson
lekarka, której pacjent (celebryta wzorowany na Jake'u Paulu
) umiera na stole operacyjnym (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ
). Według innych źródeł "Scapegoat
" ma być romansem science fiction lub po prostu dramatem.
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Caleb Landry Jones na premierze filmu "Drakula. Historia wiecznej miłości"
Wcześniej potwierdzono już udział Jacoba Elordiego
i Jude'a Lawa
. Aster reżyseruje na podstawie scenariusza, który sam napisał. Wśród producentów znalazł się jego stały współpracownik Lars Knudsen
.
"Eddington" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o ostatnim filmie Astera
– czarnej komedii / westernie "Eddington
":
Zobacz zwiastun filmu "Bo się boi"
Surrealistyczny komediodramat "Bo się boi
" trafił na ekrany w 2023 roku. W tytułowego bohatera – neurotycznego mężczyznę, który nieoczekiwanie musi opuścić bezpieczny dom i wyruszyć w podróż, podczas której skonfrontuje się ze swoimi lękami – wcielił się Joaquin Phoenix
. Przypominamy zwiastun: