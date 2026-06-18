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Scarlett Johansson zostanie kozłem ofiarnym? Nowy film Ariego Astera

Nexus Point News / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Scapegoat%22%3A+Scarlett+Johansson+gwiazd%C4%85+nowego+filmu+Ariego+Astera-167152
Scarlett Johansson zostanie kozłem ofiarnym? Nowy film Ariego Astera
źródło: Getty Images
autor: Chung Sung-Jun
Ari Aster, autor dobrze przyjętych horrorów "Dziedzictwo. Hereditary" i "Midsommar. W biały dzień", pracuje nad komediodramatem "Scapegoat". Z informacji o fabule wynika, że będzie on utrzymany w duchu "Eddington". Jego gwiazdą będzie Scarlett Johansson.

Co wiemy o "Scapegoat"?


W "Scapegoat" Johansson ma się wcielić w chirurżkę, której pacjent – celebryta inspirowany Jakiem Paulem – umiera na stole operacyjnym podczas rutynowego zabiegu. Wydarzenie to odbija się na karierze oraz życiu prywatnym bohaterki. Pogrążeni w żałobie żona i brat zmarłego – zainspirowani Ericą Kirk i Loganem Paulem – wykorzystują media społecznościowe do nagonki na lekarkę.

GettyImages-2266750019.jpg Getty Images © Monica Schipper

Aster (na zdjęciu wyżej) napisał scenariusz i zajmie krzesło reżysera. Wraz z Larsem Knudsenem będzie też jednym z producentów. Prace na planie mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.

"Eddington" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o ostatnim filmie Astera – czarnej komedii / westernie "Eddington": 



Ostatnie role Scarlett Johansson. Zobacz zwiastun filmu "Jurassic World: Odrodzenie"


Scarlett Johansson w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w komedii romantycznej "Zabierz mnie na Księżyc", "Fenickim układzie" czy "Jurassic World: Odrodzeniu" (zwiastun poniżej). Aktualnie jej filmografię zamyka wyreżyserowany przez Jamesa Graya kryminał "Papierowy tygrys", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Cannes. Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. horror "The Exorcist" oraz "The Batman: Part II". 


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