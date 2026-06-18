Scarlett Johansson zostanie kozłem ofiarnym? Nowy film Ariego Astera

Ari Aster, autor dobrze przyjętych horrorów "Dziedzictwo. Hereditary" i "Midsommar. W biały dzień", pracuje nad komediodramatem "Scapegoat". Z informacji o fabule wynika, że będzie on utrzymany w duchu "Eddington". Jego gwiazdą będzie Scarlett Johansson.
Co wiemy o "Scapegoat"?
W "Scapegoat
" Johansson
ma się wcielić w chirurżkę, której pacjent – celebryta inspirowany Jakiem Paulem
– umiera na stole operacyjnym podczas rutynowego zabiegu. Wydarzenie to odbija się na karierze oraz życiu prywatnym bohaterki. Pogrążeni w żałobie żona i brat zmarłego – zainspirowani Ericą Kirk i Loganem Paulem
– wykorzystują media społecznościowe do nagonki na lekarkę.
Aster Getty Images © Monica Schipper
(na zdjęciu wyżej) napisał scenariusz i zajmie krzesło reżysera. Wraz z Larsem Knudsenem
będzie też jednym z producentów. Prace na planie mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.
"Eddington" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o ostatnim filmie Astera – czarnej komedii / westernie "Eddington
":
Ostatnie role Scarlett Johansson. Zobacz zwiastun filmu "Jurassic World: Odrodzenie"
Scarlett Johansson w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w komedii romantycznej "Zabierz mnie na Księżyc
", "Fenickim układzie
" czy "Jurassic World: Odrodzeniu
" (zwiastun poniżej). Aktualnie jej filmografię zamyka wyreżyserowany przez Jamesa Graya
kryminał "Papierowy tygrys
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Cannes. Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. horror "The Exorcist
" oraz "The Batman: Part II
".