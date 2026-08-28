"Scooby-Doo: Origins": Kto dołączył do obsady?

W Atlancie trwają prace na planie serialu "Scooby-Doo: Origins". Deadline informuje o nowych osobach w obsadzie.
André Benjamin i Cathy Moriarty w "Scooby-Doo: Origins"André Benjamin
i Cathy Moriarty
(na zdjęciach poniżej) dołączyli do obsady "Scooby-Doo: Origins
". Szczegóły dotyczące ich ról nie zostały ujawnione. Obowiązki showrunnerów pełnią Josh Appelbaum
i Scott Rosenberg
. W rolach głównych Mckenna Grace
(jako Daphne Blake), Maxwell Jenkins
(jako Fred Jones), Abby Ryder Fortson
(jako Velma Dinkley) i Tanner Hagen
(jako Shaggy Rogers). Potwierdzono też udział Paula Waltera Hausera
, Rusty'ego Schwimmera
, Petera Macona
, Jony Xiao
, Dani Deetté
, Elysée Sanvillé
, Alexa Islesa, Avery Kristen Pohl
, Pameli Mitchell
, Rossa Kimballa
, Sary Gilbert
, Wynn Everett
, Sauriyan Sapkoty
i Bruce McGill
.
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Skąd znamy Andrégo Benjamina?André Benjamin
, znany także jako André 3000, to amerykański raper, wokalista, producent muzyczny i aktor. W jego filmografii znajdziemy takie tytuły jak "Czterej bracia
", "Be Cool
", "Revolver
", "Bitwa w Seattle
", "Jimi Hendrix: Tak tworzy się geniusz
" czy "High Life
". Jego filmografię zamyka "Biały szum
" – prezentowany na festiwalu w Wenecji w 2022 roku komediodramat Noah Baumbacha
.
Skąd znamy Cathy Moriarty?Cathy Moriarty
to amerykańska aktorka najlepiej znana z roli we "Wściekłym Byku
" Martina Scorsesego
. W jej CV znajdziemy też takie tytuły jak "Gliniarz w przedszkolu
", "Kacper
", "Cop Land
", "Gloria
", "Nawrót depresji gangstera
", "Dorwać byłą
" czy "Patti Cake$
".
Zobacz teaser "Scooby-Doo: Origins"
Serial "Scooby-Doo: Origins
" trafi na Netflix w 2027 roku. Jak na razie platforma podzieliła się krótkim teaserem, w którym możemy zobaczyć tytułowego psiaka i Shaggy'ego. Możecie go zobaczyć poniżej: