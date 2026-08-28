Newsy Seriale "Scooby-Doo: Origins": Kto dołączył do obsady?
VOD / Seriale

"Scooby-Doo: Origins": Kto dołączył do obsady?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Scooby-Doo%3A+Origins%22%3A+Andr%C3%A9+3000+i+Cathy+Moriarty+w+obsadzie+serialu+Netfliksa-168283
&quot;Scooby-Doo: Origins&quot;: Kto dołączył do obsady?
źródło: materialy promocyjne
W Atlancie trwają prace na planie serialu "Scooby-Doo: Origins". Deadline informuje o nowych osobach w obsadzie.

André Benjamin i Cathy Moriarty w "Scooby-Doo: Origins"


André Benjamin i Cathy Moriarty (na zdjęciach poniżej) dołączyli do obsady "Scooby-Doo: Origins". Szczegóły dotyczące ich ról nie zostały ujawnione. Obowiązki showrunnerów pełnią Josh Appelbaum i Scott Rosenberg. W rolach głównych Mckenna Grace (jako Daphne Blake), Maxwell Jenkins (jako Fred Jones), Abby Ryder Fortson (jako Velma Dinkley) i Tanner Hagen (jako Shaggy Rogers). Potwierdzono też udział Paula Waltera Hausera, Rusty'ego Schwimmera, Petera Macona, Jony XiaoDani Deetté, Elysée Sanvillé, Alexa Islesa, Avery Kristen PohlPameli MitchellRossa Kimballa, Sary Gilbert, Wynn EverettSauriyan Sapkoty i Bruce McGill.

GettyImages-2245744280.jpg Getty Images © Frazer Harrison
GettyImages-2256496646.jpg Getty Images © Dia Dipasupil


Skąd znamy Andrégo Benjamina?


André Benjamin, znany także jako André 3000, to amerykański raper, wokalista, producent muzyczny i aktor. W jego filmografii znajdziemy takie tytuły jak "Czterej bracia", "Be Cool", "Revolver", "Bitwa w Seattle", "Jimi Hendrix: Tak tworzy się geniusz" czy "High Life". Jego filmografię zamyka "Biały szum" – prezentowany na festiwalu w Wenecji w 2022 roku komediodramat Noah Baumbacha.

Skąd znamy Cathy Moriarty?


Cathy Moriarty to amerykańska aktorka najlepiej znana z roli we "Wściekłym Byku" Martina Scorsesego. W jej CV znajdziemy też takie tytuły jak "Gliniarz w przedszkolu", "Kacper", "Cop Land", "Gloria", "Nawrót depresji gangstera", "Dorwać byłą" czy "Patti Cake$".

Zobacz teaser "Scooby-Doo: Origins"


Serial "Scooby-Doo: Origins" trafi na Netflix w 2027 roku. Jak na razie platforma podzieliła się krótkim teaserem, w którym możemy zobaczyć tytułowego psiaka i Shaggy'ego. Możecie go zobaczyć poniżej: 


Powiązane artykuły Cathy Moriarty

Zobacz wszystkie artykuły

Scooby-Doo: Origins  (2028)

 Scooby-Doo: Origins

Scooby-Doo  (2002)

 Scooby-Doo

Scooby-Doo: Gdzie jesteś?  (1969)

 Scooby-Doo: Gdzie jesteś?

Scooby-Doo 2: Potwory na gigancie  (2004)

 Scooby-Doo 2: Potwory na gigancie

Najnowsze Newsy

Filmy

Z "Avengers: Doomsday" do "Miami Vice '85"

Filmy Multimedia

Chowajcie dzieci! Nadchodzi zwiastun filmu "Fiord"

1 komentarz
VOD Seriale

Co dalej z "Obsesją"? Disney podjął decyzję

Filmy

W "Gorączce" grała ją Ashley Judd. A w sequelu?

Gry

Obejrzeliśmy gameplay "GTA VI". Warto było czekać 13 lat?

5 komentarzy
VOD Seriale

Nie tylko "Carrie". Prime Video chce więcej adaptacji Kinga

Filmy

Nowy "Ali G" już wywołuje oburzenie

12 komentarzy