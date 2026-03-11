Joe Alwyn zagra u boku Rachel Weisz i Matthew Macfadyena

Do sieci trafiła informacja, że Joe Alwyn, znany m.in. z filmów "Hamnet" i "The Brutalist", dołączył do obsady nadchodzącego "Seance on a Wet Afternoon" w reżyserii Tomasa Alfredsona. W filmie wystąpią także Rachel Weisz i Matthew Macfadyen.
O czym opowie "Seance on a Wet Afternoon"?
Getty Images © Mike Marsland
Film powstaje na podstawie powieści Marka McShane’a
z 1961 roku, która została już zekranizowana w 1964 roku z udziałem Kim Stanley
i Richarda Attenborough
. Scenariusz nowej wersji napisał Jack Thorne
, współtwórca serialu "Dojrzewanie
".
"Seance on a Wet Afternoon
" - u nas znane pod tytułem "Seans w deszczowe popołudnie
" - opowiada historię Myry, samozwańczej medium, która namawia swojego męża Billy’ego do porwania syna bogatej rodziny, by móc poprowadzić policję do "zaginionego" dziecka i udowodnić swoje zdolności paranormalne. Gdy prawdziwe intencje Myry wychodzą na jaw, Billy uświadamia sobie, że plan może zaszkodzić im obojgu.
Zdjęcia do filmu trwają obecnie w Wielkiej Brytanii. Produkcję finansują Film4 i Fremantle, a wytwórnie Element Pictures i Astral Projection odpowiadają za realizację projektu.
Za stronę artystyczną odpowiadają m.in. operator Marcell RévMarcell Rév
("Euforia
"), scenografka Jacqueline Abrahams
("The Lobster
") oraz kostiumografka Sarah Blenkinsop
("Dobrzy nieznajomi
").
Pierwsze informacje o nowej adaptacji książki McShane'a
pojawiły się już w 2020 roku - wówczas film miał reżyserować Harry Bradbeer
.
