Joe Alwyn zagra u boku Rachel Weisz i Matthew Macfadyena

źródło: Getty Images
autor: Wiktor Szymanowicz
Do sieci trafiła informacja, że Joe Alwyn, znany m.in. z filmów "Hamnet" i "The Brutalist", dołączył do obsady nadchodzącego "Seance on a Wet Afternoon" w reżyserii Tomasa Alfredsona. W filmie wystąpią także Rachel Weisz i Matthew Macfadyen.


O czym opowie "Seance on a Wet Afternoon"?



GettyImages-2262861309.jpg Getty Images © Mike Marsland


Film powstaje na podstawie powieści Marka McShane’a z 1961 roku, która została już zekranizowana w 1964 roku z udziałem Kim Stanley i Richarda Attenborough. Scenariusz nowej wersji napisał Jack Thorne, współtwórca serialu "Dojrzewanie".

"Seance on a Wet Afternoon" - u nas znane pod tytułem "Seans w deszczowe popołudnie" - opowiada historię Myry, samozwańczej medium, która namawia swojego męża Billy’ego do porwania syna bogatej rodziny, by móc poprowadzić policję do "zaginionego" dziecka i udowodnić swoje zdolności paranormalne. Gdy prawdziwe intencje Myry wychodzą na jaw, Billy uświadamia sobie, że plan może zaszkodzić im obojgu.

Zdjęcia do filmu trwają obecnie w Wielkiej Brytanii. Produkcję finansują Film4 i Fremantle, a wytwórnie Element Pictures i Astral Projection odpowiadają za realizację projektu.

Za stronę artystyczną odpowiadają m.in. operator Marcell RévMarcell Rév("Euforia"), scenografka Jacqueline Abrahams ("The Lobster") oraz kostiumografka Sarah Blenkinsop ("Dobrzy nieznajomi").

Pierwsze informacje o nowej adaptacji książki McShane'a pojawiły się już w 2020 roku - wówczas film miał reżyserować Harry Bradbeer.

