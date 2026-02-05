Newsy Filmy "Seans w deszczowe popołudnie": Matthew Macfadyen mężem Rachel Weisz
The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Seans+w+deszczowe+popo%C5%82udnie%22%3A+Matthew+Macfadyen+m%C4%99%C5%BCem+Rachel+Weisz-165040
źródło: Getty Images
autor: Dominik Bindl
Jakiś czas temu informowaliśmy, że trwają prace nad nową adaptacją "Seansu w deszczowe popołudnie" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). The Hollywood podaje, że zdjęcia już trwają, a do Rachel Weisz dołączył Matthew Macfadyen.

Matthew Macfayden w nowym "Seansie w deszczowe popołudnie"


"Seans w deszczowe popołudnie" to historia Myry Savage (Weisz) – kobiety twierdzącej, że posiada paranormalne zdolności. Namawia ona swojego męża Billy'ego (Macfadyen), by wspólnie porwali dziecko pochodzące z pewnej bogatej rodziny. Wówczas to Myra, "pomagając" policji w śledztwie, mogłaby udowodnić, że jej niezwykłe umiejętności są prawdziwe.

Autorem scenariusza na podstawie książki Marka McShane'a jest Jack Thorne – laureat Emmy za "Dojrzewanie". Krzesło reżysera zajął Tomas Alfredson ("Szpieg"). 


Książka McShane'a została już przeniesiona na ekran w 1964 roku przez Bryana Forbesa. Główne role zagrali wówczas Kim Stanley i Richard Attenborough (na zdjęciu powyżej). 

Najważniejsze role Matthew Macfadyena


Matthew Macfadyen najlepiej znany jest z ról pana Darcy'ego w "Dumie i uprzedzeniu" Joego Wrighta oraz Toma Wambsgansa w "Sukcesji". W jego CV znajdziemy liczne adaptacje klasyki literatury: "Małą Dorrit", "Trzech muszkieterów", "Annę Kareninę", czy "Howard's End". Wystąpił też m.in. w komedii "Zgon na pogrzebie", dramacie politycznym "Frost/Nixon" oraz serialach "Filary Ziemi" i "Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w widowisku "Deadpool & Wolverine" oraz serialu "Śmierć od pioruna".

Zobacz zwiastun "Śmierci od pioruna"


Dramat historyczny "Śmierć od pioruna" trafił na Netflix w listopadzie ubiegłego roku. Matthew Macfadyen wcielił się w Charlesa Guiteau – zabójcę prezydenta Jamesa Garfielda (Michael Shannon). Przypominamy zwiastun:


Seance on a Wet Afternoon  (2027)

 Seance on a Wet Afternoon

