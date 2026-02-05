"Seans w deszczowe popołudnie": Matthew Macfadyen mężem Rachel Weisz

Jakiś czas temu informowaliśmy, że trwają prace nad nową adaptacją "Seansu w deszczowe popołudnie" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). The Hollywood podaje, że zdjęcia już trwają, a do Rachel Weisz dołączył Matthew Macfadyen. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Matthew Macfayden w nowym "Seansie w deszczowe popołudnie"
"Seans w deszczowe popołudnie" to historia Myry Savage (Weisz
) – kobiety twierdzącej, że posiada paranormalne zdolności. Namawia ona swojego męża Billy'ego (Macfadyen
), by wspólnie porwali dziecko pochodzące z pewnej bogatej rodziny. Wówczas to Myra, "pomagając" policji w śledztwie, mogłaby udowodnić, że jej niezwykłe umiejętności są prawdziwe.
Autorem scenariusza na podstawie książki Marka McShane'a
jest Jack Thorne
– laureat Emmy za "Dojrzewanie
". Krzesło reżysera zajął Tomas Alfredson
("Szpieg
").
Książka McShane'a
została już przeniesiona na ekran w 1964 roku przez Bryana Forbesa
. Główne role zagrali wówczas Kim Stanley
i Richard Attenborough
(na zdjęciu powyżej).
Najważniejsze role Matthew MacfadyenaMatthew Macfadyen
najlepiej znany jest z ról pana Darcy'ego w "Dumie i uprzedzeniu
" Joego Wrighta oraz Toma Wambsgansa w "Sukcesji
". W jego CV znajdziemy liczne adaptacje klasyki literatury: "Małą Dorrit
", "Trzech muszkieterów
", "Annę Kareninę
", czy "Howard's End
". Wystąpił też m.in. w komedii "Zgon na pogrzebie
", dramacie politycznym "Frost/Nixon
" oraz serialach "Filary Ziemi
" i "Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza
". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w widowisku "Deadpool & Wolverine
" oraz serialu "Śmierć od pioruna
".
Dramat historyczny "Śmierć od pioruna" trafił na Netflix w listopadzie ubiegłego roku. Matthew Macfadyen
wcielił się w Charlesa Guiteau – zabójcę prezydenta Jamesa Garfielda (Michael Shannon
). Przypominamy zwiastun: