"Seasons": Lily James wystąpi w adaptacji opowiadania z Reddita

Po wielkim sukcesie opartego na tekście creepypasty "Backrooms" nie powinno dziwić, że Hollywood sięga po literacką twórczość w najprzeróżniejsze zakamarki internetu. Jak się okazuje - także na Reddita, gdzie opowiadanie "My Wife And I Bought A Ranch" przed sześcioma laty zostało opublikowane, a dziś z pełną mocą zmierza na kinowy ekran jako "Seasons".
O czym opowie "Seasons"?
Przeniesieniem na ekran tego internetowego opowiadania zajmie się Drew Hancock
– twórca "Towarzysza
", który okazał się niespodziewanym hitem zeszłego roku. Projekt powstaje dla Amazon MGM Studios, ale w produkcję zaangażują się popularne ostatnio horrorowe wytwórnie 21 Laps oraz Blumhouse Atomic Monster. Oba studia współpracowały niedawno na ogromny sukces filmu "Backrooms
". Wspierać ich będzie również wyspecjalizowana w kinie grozy wytwórnia 12:01 Films.
Oryginalne opowiadanie "My Wife And I Bought A Ranch" zostało opublikowane na Reddicie w 2020 roku przez Matta i Harrisona Querych
. Historia przedstawia losy szczęśliwego małżeństwa, które pewnego dnia kupuje ranczo swoich marzeń. Prędko orientują się jednak, że tak ceniona przez nich ziemia regularnie nawiedzana jest przez starożytne duchy. Jedyną drogą do przetrwania z nimi na ranczu jest poddawanie się coraz to bardziej niepokojącym rytuałom, odprawianym wraz z nadejściem kolejnych pór roku.
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Portal Hollywood Reporter dodaje, że projekt ma już swoją pierwszą gwiazdę. W rolę żony wcieli się Lily James
, znana z filmów "Nie do pary
" albo "Mamma Mia! Here We Go Again
". Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, kto okaże się jej ekranowym partnerem.
"Zwiastun filmu "Towarzysz"