Rozmawiamy z gwiazdami "Seksu dla opornych". Zobacz naszą relację z premiery

Na ekrany kin zmierza komediowa pozycja obowiązkowa, czyli "Seks dla opornych" – nowy film Rafała Skalskiego. Sprawdźcie, co podczas uroczystej premiery powiedziały nam gwiazdy produkcji: Helena Englert, Ilona Ostrowska i Piotr Adamczyk.

"Seks dla opornych": Helena Englert o wstydzie i tabu wokół seksu


Helena Englert opowiedziała o tabu, jakim jest seks, oraz wstydzie przed kamerami. Dlaczego rozbierane sceny nie stanowią dla niej problemu? 



"Seks dla opornych": Ilona Ostrowska o współpracy z Piotrem Adamczykiem


Ilona Ostrowska stwierdziła, że dobrze napisany scenariusz ułatwia przełamywanie tabu. Powiedziała też, jak współpracowało jej się z Piotrem Adamczykiem, jej ekranowym mężem.



"Seks dla opornych": Piotr Adamczyk o roli humoru w przełamywaniu tabu


Piotr Adamczyk opowiedział nam o roli żartu w przełamywaniu tabu i poruszaniu trudnych tematów. 



O czym opowiada "Seks dla opornych"? Zobacz zwiastun


"Seks dla opornych" trafi na ekrany polskich kin już w najbliższy piątek. Poza Heleną Englert, Iloną Ostrowską i Piotrem Adamczykiem w filmie wystąpili m.in. Mikołaj Matczak, Dorota Pomykała i Marta Malikowska. Przypominamy zwiastun: 



Basia (Ilona Ostrowska) i Grzegorz (Piotr Adamczyk), małżeństwo z 25-letnim stażem, zmagają się z rutyną i gasnącą namiętnością. Ich życie intymne stało się przewidywalne, a rozmowy o pragnieniach i fantazjach dawno zeszły na drugi plan. Zdeterminowana Basia postanawia działać – namawia męża na weekend w ekskluzywnym hotelu SPA i uzbrojona w poradnik "Seks dla opornych" próbuje rozpalić dawny ogień namiętności. Nieoczekiwane spotkanie z młodym i pewnym siebie Maksem (Mikołaj Matczak), szefem Grzegorza, i jego spontaniczną, seksowną  partnerką Domi (Helena Englert) sprawia, że ich pobyt nabiera nieoczekiwanego tempa, pełnego napięć i pokus. Czy ten wyjazd pomoże im na nowo odkryć siebie i przypomnieć, na czym polega sztuka bycia razem?

