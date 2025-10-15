Rozmawiamy z gwiazdami "Seksu dla opornych". Zobacz naszą relację z premiery

Na ekrany kin zmierza komediowa pozycja obowiązkowa, czyli "Seks dla opornych" – nowy film Rafała Skalskiego. Sprawdźcie, co podczas uroczystej premiery powiedziały nam gwiazdy produkcji: Helena Englert, Ilona Ostrowska i Piotr Adamczyk.
"Seks dla opornych": Helena Englert o wstydzie i tabu wokół seksuHelena Englert
opowiedziała o tabu, jakim jest seks, oraz wstydzie przed kamerami. Dlaczego rozbierane sceny nie stanowią dla niej problemu?
"Seks dla opornych": Ilona Ostrowska o współpracy z Piotrem AdamczykiemIlona Ostrowska
stwierdziła, że dobrze napisany scenariusz ułatwia przełamywanie tabu. Powiedziała też, jak współpracowało jej się z Piotrem Adamczykiem
, jej ekranowym mężem.
"Seks dla opornych": Piotr Adamczyk o roli humoru w przełamywaniu tabuPiotr Adamczyk
opowiedział nam o roli żartu w przełamywaniu tabu i poruszaniu trudnych tematów.
O czym opowiada "Seks dla opornych"? Zobacz zwiastun
"Seks dla opornych
" trafi na ekrany polskich kin już w najbliższy piątek. Poza Heleną Englert
, Iloną Ostrowską
i Piotrem Adamczykiem
w filmie wystąpili m.in. Mikołaj Matczak
, Dorota Pomykała
i Marta Malikowska
. Przypominamy zwiastun:
Basia (Ilona Ostrowska
) i Grzegorz (Piotr Adamczyk
), małżeństwo z 25-letnim stażem, zmagają się z rutyną i gasnącą namiętnością. Ich życie intymne stało się przewidywalne, a rozmowy o pragnieniach i fantazjach dawno zeszły na drugi plan. Zdeterminowana Basia postanawia działać – namawia męża na weekend w ekskluzywnym hotelu SPA i uzbrojona w poradnik "Seks dla opornych" próbuje rozpalić dawny ogień namiętności. Nieoczekiwane spotkanie z młodym i pewnym siebie Maksem (Mikołaj Matczak
), szefem Grzegorza, i jego spontaniczną, seksowną partnerką Domi (Helena Englert
) sprawia, że ich pobyt nabiera nieoczekiwanego tempa, pełnego napięć i pokus. Czy ten wyjazd pomoże im na nowo odkryć siebie i przypomnieć, na czym polega sztuka bycia razem?