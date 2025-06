Komediowy hit platformy Prime Video. Widzieliście go?

Miliony obejrzało komedię z Willem Ferrellem i Reese Witherspoon

Zobacz naszą rozmowę z reżyserem "Serdecznie zapraszamy"

to komedia, która debiutowała na platformie Prime Video pod koniec stycznia. Teraz Amazon podaje, że po 145 dniachCo to oznacza? Tylko tyle, że jest toLepszymi wynikami mogą pochwalić się tylko Eddiem Murphym orazKiedy dwa wesela zostają przypadkowo zaplanowane na ten sam dzień w tym samym miejscu, obie rodziny stają przed wyzwaniem wyprawienia wyjątkowego wydarzenia i poradzenia sobie z niespodziewanie ograniczoną przestrzenią. W zabawnym starciu pełnym determinacji i uporu ojciec jednej z panien młodych i siostra drugiej panny młodej mierzą się w chaotycznym pojedynku, nie cofając się przed niczym, aby zapewnić swoim bliskim niezapomnianą uroczystość.Gwiazdami komedii są Will Ferrell Reese Witherspoon . Za reżyserię odpowiadał specjalista w tym gatunku Nicholas Stoller (" Sąsiedzi ").