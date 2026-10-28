Co po "Spirali"? "Serpentyna". Nowy projekt reżysera "Pił"

Jak podaje Deadline, Darren Lynn Bousman – najlepiej znany z serii "Piła" – pracuje nad nowym projektem. Wyreżyseruje thriller psychologiczny "Serpentine". Produkcja powstaje dla Dream State Studios i Brand in Entertainment.
Co wiemy o "Serpentine"?
Akcja "Serpentine
" toczy się w cichym miasteczku w Nowej Anglii. Główną bohaterką jest kobieta, która chce zacząć nowe życie. Szybko jednak odkrywa, że ucieczka od przeszłości niesie ze sobą poważne konsekwencje. Zostaje uwikłana w skomplikowaną sieć powiązań między przestępcami, lokalnymi oficjelami i osobami, którym zależy, aby przeszłość została pogrzebana.
Autorką scenariusza i odtwórczynią głównej roli będzie Valerie Palencar
– aktorka i profesjonalna łyżwiarka figurowa, twórczyni programu fitness "Icersize". Wiadomo, że będzie miała okazję wykorzystać swoje umiejętności na planie. Na swoim instagramowym koncie
pochwaliła się przygotowaniami do filmu:
Kim jest Darren Lynn Bousman?Darren Lynn Bousman
to amerykański reżyser, scenarzysta i producent. Największą rozpoznawalność przyniosła mu praca przy serii "Piła" (wyreżyserował filmy "Piła II
", "Piła III
", "Piła IV
" oraz "Spirala: Nowy rozdział serii »Piła«
"). W jego filmografii znajdziemy też horror sci-fi / musical "Repo! The Genetic Opera
", thriller "Powrót zła
", czy horrory "11:11:11:. Liczba przeznaczenia
", "Zakon Świętej Agaty
" i "Death of Me
". Aktualnie jego filmografię zamyka film "Twisted
", który trafił na VOD w lutym tego roku.
Zobacz zwiastun filmu "Twisted"
"Twisted
" to historia oszustki działającej na rynku nieruchomości. Jej życie zmienia się w koszmar, gdy wpada w ręce psychopatycznego chirurga. W rolach głównych Djimon Hounsou
, Lauren LaVera
, Mia Healey
i Gina Philips
. Zobaczcie zwiastun: