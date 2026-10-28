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Co po "Spirali"? "Serpentyna". Nowy projekt reżysera "Pił"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Serpentine%22%3A+Darren+Lynn+Bousman+%28%22Pi%C5%82a+II%22%29+za+sterami+thrillera+psychologicznego-169364
Co po &quot;Spirali&quot;? &quot;Serpentyna&quot;. Nowy projekt reżysera &quot;Pił&quot;
źródło: Getty Images
autor: Unique Nicole
Jak podaje Deadline, Darren Lynn Bousman – najlepiej znany z serii "Piła" – pracuje nad nowym projektem. Wyreżyseruje thriller psychologiczny "Serpentine". Produkcja powstaje dla Dream State Studios i Brand in Entertainment.

Co wiemy o "Serpentine"?


Akcja "Serpentine" toczy się w cichym miasteczku w Nowej Anglii. Główną bohaterką jest kobieta, która chce zacząć nowe życie. Szybko jednak odkrywa, że ucieczka od przeszłości niesie ze sobą poważne konsekwencje. Zostaje uwikłana w skomplikowaną sieć powiązań między przestępcami, lokalnymi oficjelami i osobami, którym zależy, aby przeszłość została pogrzebana. 

Autorką scenariusza i odtwórczynią głównej roli będzie Valerie Palencar – aktorka i profesjonalna łyżwiarka figurowa, twórczyni programu fitness "Icersize". Wiadomo, że będzie miała okazję wykorzystać swoje umiejętności na planie. Na swoim instagramowym koncie pochwaliła się przygotowaniami do filmu:



Kim jest Darren Lynn Bousman?


Darren Lynn Bousman to amerykański reżyser, scenarzysta i producent. Największą rozpoznawalność przyniosła mu praca przy serii "Piła" (wyreżyserował filmy "Piła II", "Piła III", "Piła IV" oraz "Spirala: Nowy rozdział serii »Piła«"). W jego filmografii znajdziemy też horror sci-fi / musical "Repo! The Genetic Opera", thriller "Powrót zła", czy horrory "11:11:11:. Liczba przeznaczenia", "Zakon Świętej Agaty" i "Death of Me". Aktualnie jego filmografię zamyka film "Twisted", który trafił na VOD w lutym tego roku. 

Zobacz zwiastun filmu "Twisted"


"Twisted" to historia oszustki działającej na rynku nieruchomości. Jej życie zmienia się w koszmar, gdy wpada w ręce psychopatycznego chirurga. W rolach głównych Djimon Hounsou, Lauren LaVera, Mia Healey i Gina Philips. Zobaczcie zwiastun: 


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