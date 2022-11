"Sherlock Holmes: Mistyczne śledztwa" – zagadkowy komiks paragrafowy!

W Londynie popełniono przedziwne zbrodnie. Odnalezienie sprawców będzie prawdziwym wyzwaniem dla szarych komórek.Czy rzeczywiście winnymi okażą się istoty nie z tego świata?Komiksy paragrafowe to propozycja zabawy dla tych, którzy kochają tajemnice, ryzyko i wyzwania. Czytelnik, a zarazem gracz, staje się bohaterem komiksu i tworzy własną fabułę. Wybiera postać, w którą chce się wcielić, i poruszając się pomiędzy ponumerowanymi kadrami, decyduje jak potoczą się jej losy. W trakcie gry może zbierać przedmioty, które wykorzysta w dalszych etapach gry.Co sprawia, że komiksy paragrafowe są tak wciągające? To, że nigdy nie wiadomo, dokąd doprowadzi Cię labirynt łamigłówek, a zakończenie nie jest z góry ustalone. Wszystko zależy od Twoich wyborów!Zdecyduj, w kogo się wcielisz. To od Ciebie będzie zależał przebieg śledztwa. Graj jako Holmes Watson lub Thomas Carnacki (łowca wszelkich dziwów). Zachowaj rozsądek, przesłuchuj świadków, szukaj wskazówek i rozwiązuj zagadki, by rozwikłać tajemnice.Gotowy na kolejne śledztwo owiane mgłą mistycyzmu? Lupa w dłoń i do dzieła!