Daleko jeszcze? Wiemy, kiedy Osioł ze "Shreka" otrzyma własny film

To naprawdę się uda. Jak donosi dziś portal Deadline, Osioł ze "Shreka" dostanie swój solowy film. Po szeregu mniejszych i większych opóźnień dziennikarze w końcu mogą podzielić się datą nadchodzącej animacji o jednym z najbardziej charyzmatycznych (na swój sposób) bohaterów kina familijnego. Kiedy to będzie?
Kiedy "Osioł" trafi do kin?
Zdaniem portalu Deadline, "Osioł" zadebiutuje w kinach na całym świecie 30 czerwca 2028 roku. Ogłoszona dziś data oficjalnie potwierdza słowa samego Eddiego Murphy'ego
z zeszłego roku. Aktor promujący wówczas film "The Pickup
" wyznał, że start prac nad samodzielnym filmem o jego gadatliwym bohaterze zaplanowany jest na wrzesień 2025 roku. Dodał wówczas, że okres prac nad filmem szacuje na około 3 lata. Odległy termin premiery był więc już wówczas traktowany jako pewnik, biorąc pod uwagę wyzwania realizacyjne tak wymagającej produkcji animowanej.
Historia spin-offu rozpocznie się jeszcze przed wydarzeniami pamiętanymi z pierwszego "Shreka
". Film przytoczy całą genezę postaci, opowiadając w jaki sposób osioł stał się Osłem
. Sam Murphy
zdążył już zdradzić, że akcja obejmie również wydarzenia z kolejnych odsłon serii. Latem ubiegłego roku mówił dziennikarzom: Osioł dostanie swój własny film, swoją własną małą historię o sobie, swojej smoczej żonie i swoich dzieciach, które są w połowie smokami, a w połowie osłami... Napisali do tego naprawdę zabawną historię.
Reżyserią filmu zajmie się Charlie Bean
– twórca odpowiedzialny za powstanie remake'u "Zakochanego kundla
" oraz "LEGO® NINJAGO: FILM
". Spin-offem o losach Osła
rozpocznie swoją współpracę z wytwórnią DreamWorks. Z podstawowej trójki bohaterów "Shreka
" Osioł
był ostatnim czekającym na wyswobodzenie się z roli drugoplanowego sidekicka. Zielony ogr otrzymał już 4 filmy pełnometrażowe, a piąty z nich trafi na ekrany kin w przyszłym roku. Kot w butach
z kolei dwa razy zdominował wielki ekran – kolejno w 2011 oraz w 2022, kiedy do kin trafiło "Ostatnie życzenie
".
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