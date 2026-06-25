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Daleko jeszcze? Wiemy, kiedy Osioł ze "Shreka" otrzyma własny film

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Shrek%22%3A+Osio%C5%82+otrzyma+w%C5%82asny+spin-off.+Samodzielny+film+o+O%C5%9Ble+trafi+do+kin+w+2028+roku-167282
Daleko jeszcze? Wiemy, kiedy Osioł ze &quot;Shreka&quot; otrzyma własny film
źródło: materialy promocyjne
To naprawdę się uda. Jak donosi dziś portal Deadline, Osioł ze "Shreka" dostanie swój solowy film. Po szeregu mniejszych i większych opóźnień dziennikarze w końcu mogą podzielić się datą nadchodzącej animacji o jednym z najbardziej charyzmatycznych (na swój sposób) bohaterów kina familijnego. Kiedy to będzie?

Kiedy "Osioł" trafi do kin?



Zdaniem portalu Deadline, "Osioł" zadebiutuje w kinach na całym świecie 30 czerwca 2028 roku. Ogłoszona dziś data oficjalnie potwierdza słowa samego Eddiego Murphy'ego z zeszłego roku. Aktor promujący wówczas film "The Pickup" wyznał, że start prac nad samodzielnym filmem o jego gadatliwym bohaterze zaplanowany jest na wrzesień 2025 roku. Dodał wówczas, że okres prac nad filmem szacuje na około 3 lata. Odległy termin premiery był więc już wówczas traktowany jako pewnik, biorąc pod uwagę wyzwania realizacyjne tak wymagającej produkcji animowanej.



Historia spin-offu rozpocznie się jeszcze przed wydarzeniami pamiętanymi z pierwszego "Shreka". Film przytoczy całą genezę postaci, opowiadając w jaki sposób osioł stał się Osłem. Sam Murphy zdążył już zdradzić, że akcja obejmie również wydarzenia z kolejnych odsłon serii. Latem ubiegłego roku mówił dziennikarzom:

Osioł dostanie swój własny film, swoją własną małą historię o sobie, swojej smoczej żonie i swoich dzieciach, które są w połowie smokami, a w połowie osłami... Napisali do tego naprawdę zabawną historię.

Reżyserią filmu zajmie się Charlie Bean – twórca odpowiedzialny za powstanie remake'u "Zakochanego kundla" oraz "LEGO® NINJAGO: FILM". Spin-offem o losach Osła rozpocznie swoją współpracę z wytwórnią DreamWorks. Z podstawowej trójki bohaterów "Shreka" Osioł był ostatnim czekającym na wyswobodzenie się z roli drugoplanowego sidekicka. Zielony ogr otrzymał już 4 filmy pełnometrażowe, a piąty z nich trafi na ekrany kin w przyszłym roku. Kot w butach z kolei dwa razy zdominował wielki ekran – kolejno w 2011 oraz w 2022, kiedy do kin trafiło "Ostatnie życzenie".

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