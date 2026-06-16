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Tęskniliście? Starzy znajomi w nowym zwiastunie "Shreka 5"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Shrek+5%22%3A+Zobacz+nowy+zwiastun-167120
Tęskniliście? Starzy znajomi w nowym zwiastunie &quot;Shreka 5&quot;
źródło: materialy promocyjne
Dawno, dawno temu odrażający ogr i obłąkany osioł wyruszyli w kolejną magiczną podróż… Jeśli tęskniliście za Shrekiem i spółką, mamy dwie wiadomości. Zła: na film będziecie musieli jeszcze "trochę" poczekać. Dobra: przedsmak tego, co przygotowali dla was twórcy nowej odsłony możecie poczuć dzięki nowemu zwiastunowi.

Zobacz nowy zwiastun "Shreka 5"


"Shrek 5" trafi na ekrany kin latem przyszłego roku. Póki co odpowiedzialne za produkcję studio Universal podzieliło się nowym teaserem / zwiastunem. Krótkie wideo znajdziecie poniżej:



Seria wróci po wyjątkowo długiej przerwie. "Shrek Forever" trafił do kin w 2010 roku, co oznacza, że między czwartą a piątą odsłoną minie aż 17 lat – premiera nowej części planowana jest bowiem na 30 czerwca 2027 roku (data premiery została już dwukrotnie przesunięta – najpierw z 1 lipca 2026 roku, a potem z grudnia 2026 roku).

W oryginalnej wersji językowej usłyszymy m.in. Mike'a MyersaCameron Diaz i Eddiego Murphy'ego, którzy powrócą do swoich ról: ShrekaFiony i Osła. Na razie nie wiadomo, czy w filmie pojawi się także uwielbiany przez publiczność Kot w butach (dubbingowany przez Antonia Banderasa). Bohater ten doczekał się jednak dwóch spin-offów. Jakiś czas temu potwierdzono udział Zendayi, której przypadła rola Felicii – nastoletniej córki Shreka i Fiony.


Za reżyserię odpowiadają Walt Dohrn, Conrad Vernon i Brad Ableson. Vernon ma już doświadczenie z  serią – pracował przy "Shreku 2". 

O filmie "Shrek Forever"


Czym zajmują się ogry, kiedy już rozprawią się ze straszliwym smokiem, poślubią piękną królewnę i ocalą królestwo teścia? Shrek został pantoflarzem. Małorolni nie uciekają już przed nim z krzykiem. Dziś proszą, żeby podpisał im się na widłach. Tęskniąc za czasami, kiedy "żył jak na ogra przystało", Shrek nieopatrznie zawiera pakt z podstępnym Rumplesnickim i ląduje w rządzonej przez niego, spaczonej, alternatywnej wersji Zasiedmiogórogrodu. Tu na ogry się poluje, a Shrek i Fiona nigdy się nie spotkali. Czy Shrekowi uda się odwrócić zaklęcie, uratować przyjaciół i odzyskać ukochaną?

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