Tęskniliście? Starzy znajomi w nowym zwiastunie "Shreka 5"

Dawno, dawno temu odrażający ogr i obłąkany osioł wyruszyli w kolejną magiczną podróż… Jeśli tęskniliście za Shrekiem i spółką, mamy dwie wiadomości. Zła: na film będziecie musieli jeszcze "trochę" poczekać. Dobra: przedsmak tego, co przygotowali dla was twórcy nowej odsłony możecie poczuć dzięki nowemu zwiastunowi.
Zobacz nowy zwiastun "Shreka 5"
"Shrek 5
" trafi na ekrany kin latem przyszłego roku. Póki co odpowiedzialne za produkcję studio Universal podzieliło się nowym teaserem / zwiastunem. Krótkie wideo znajdziecie poniżej:
Seria wróci po wyjątkowo długiej przerwie. "Shrek Forever
" trafił do kin w 2010 roku, co oznacza, że między czwartą a piątą odsłoną minie aż 17 lat – premiera nowej części planowana jest bowiem na 30 czerwca 2027 roku (data premiery została już dwukrotnie przesunięta – najpierw z 1 lipca 2026 roku, a potem z grudnia 2026 roku).
W oryginalnej wersji językowej usłyszymy m.in. Mike'a Myersa
, Cameron Diaz
i Eddiego Murphy'ego
, którzy powrócą do swoich ról: Shreka
, Fiony
i Osła
. Na razie nie wiadomo, czy w filmie pojawi się także uwielbiany przez publiczność Kot w butach
(dubbingowany przez Antonia Banderasa
). Bohater ten doczekał się jednak dwóch spin-offów. Jakiś czas temu potwierdzono udział Zendayi
, której przypadła rola Felicii – nastoletniej córki Shreka
i Fiony
.
Za reżyserię odpowiadają Walt Dohrn
, Conrad Vernon
i Brad Ableson
. Vernon
ma już doświadczenie z serią – pracował przy "Shreku 2
".
O filmie "Shrek Forever"
Czym zajmują się ogry, kiedy już rozprawią się ze straszliwym smokiem, poślubią piękną królewnę i ocalą królestwo teścia? Shrek został pantoflarzem. Małorolni nie uciekają już przed nim z krzykiem. Dziś proszą, żeby podpisał im się na widłach. Tęskniąc za czasami, kiedy "żył jak na ogra przystało", Shrek nieopatrznie zawiera pakt z podstępnym Rumplesnickim i ląduje w rządzonej przez niego, spaczonej, alternatywnej wersji Zasiedmiogórogrodu. Tu na ogry się poluje, a Shrek i Fiona nigdy się nie spotkali. Czy Shrekowi uda się odwrócić zaklęcie, uratować przyjaciół i odzyskać ukochaną?